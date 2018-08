Petitia "Jandarmeria e toxica. Cerem ajutorul ONU" a depasit 50.000 de semnaturi. UPDATE Ce spun oamenii

UPDATE 21.05 Un numar de 51.461 de persoane au semnat aceasta petitie.Initiatorii petitiei, comunitatea Declic, ii cer astfel ajutorul Inalt Comisarului pentru Drepturile Omului pentru investigarea si sanctionarea abuzurilor Jandarmeriei Romane, comise in 10 august, cand, arata ei, peste 100.000 de cetateni au participat pasnic in Bucuresti la mitingul diasporei, pentru a-si manifesta nemultumirile fata de modificarea legilor justitiei si a codului penal de catre coalitia de guvernare."Pe parcursul zilei de 10 august, Jandarmeria Romana a intervenit asupra manifestantilor disproportionat, in repetate randuri. Au folosit gaze lacrimogene, proiectile cu srapnel si tunuri cu apa. Au fost expusi interventiei Jandarmeriei mii de oameni de toate varstele, inclusiv batrani, copii si femei insarcinate care isi exercitau dreptul democratic de a protesta.Fotografiile si video-urile din acea zi arata ca jandarmii au utilizat excesiv forta, ca au eliberat gaz iritant la intervale de 15 minute, ca au lovit oameni la intamplare, inclusiv pe cei cu mainile ridicate intr-un gest lipsit de agresivitate.Furiei jandarmilor au cazut prada si patru turisti israelieni si peste opt jurnalisti, inclusiv de la televiziunea publica austriaca si de la cotidianul german Deutsche Welle", se arata in petitie.Initiatorii mai spun ca, potrivit datelor oficiale, 452 de persoane au necesitat ingrijiri medicale si 70 au ajuns la spital, iar instigarea jandarmilor la violenta impotriva protestatarilor a fost facuta chiar de catre sefii Jandarmeriei prin stirile false propagate."S-a creat o intreaga legenda cum ca o femeie jandarm ar fi fost ranita si e "suspecta de fractura de coloana" in urma unei declaratii oficiale a purtatorului de cuvant. Femeia respectiva a fost filmata alergand la iesirea din spital, la scurt timp dupa. Mai mult, la o zi dupa violente, Ministerul de Interne si Jandarmeria Romana au declarat ca forta a fost folosita in mod legitim si ca jandarmii au actionat in auto-aparare pentru restabilirea ordinii publice. In conferinta ...citeste mai departe despre " Petitia "Jandarmeria e toxica. Cerem ajutorul ONU" a depasit 50.000 de semnaturi. UPDATE Ce spun oamenii " pe Ziare.com