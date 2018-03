Petitia online pentru sustinerea Laurei Codruta Kovesi a fost semnata de peste 100.000 de persoane

Pana joi seara, petitia fusese semnata de peste 103.600 de persoane.Organizatia Declic, care a initiat aceasta petitie, spune ca luni a instiintat Administratia Prezidentiala in legatura cu petitia si ca va trimite si semnaturile la Palatul Cotroceni."Declaratiile ministrului Justitiei ne-au facut sa retraim angoasa momentului OUG 13. Este mai clar ca niciodata ca agenda Guvernului este facuta de penalii corupti. Discursul ministrului Tudorel Toader nu a fost bazat pe argumente juridice care sa demonstreze ca Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a incalcat legea. Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat ca nu exista motive intemeiate", a declarat directorul executiv Declic, Tudor Bradatan.De asemenea, pe langa avizul negativ dat de CSM, in decizia sa presedintele Klaus Iohannis trebuie sa tina cont si de rapoartele MCV, care au aratat de fiecare data progresele facute de procurorii DNA, mai spun reprezentan'ii Declic.Petitia a fost initiata in urma cu o saptamana, imediat dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, care a cerut revocarea din functie a procurorului sef al DNA.Petitia pentru sustinerea Laurei Codruta Kovesi poate fi semnata AICISectia pentru procurori a CSM a avizat negativ, marti, solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Avizul CSM este unul consultativ, decizia revenindu-i presedintelui Klaus Iohannis.Citeste si:Iohannis, despre Kovesi: Suntem tot mai departe de o revocareParchetul General: Avizul negativ al CSM confirma ca nu exista temei legal pentru revocarea lui KovesiMii de romani au iesit in strada pentru sustinerea DNA si a Codrutei Kovesi: TuDorel, demisia! Pleaca tu, cu hotii tai! (Galerie foto & video)Poate fi obligat presedintele sa o revoce pe Kovesi? Deznodamantul surpriza in fata instantei de contencios Interviu ...citeste mai departe despre " Petitia online pentru sustinerea Laurei Codruta Kovesi a fost semnata de peste 100.000 de persoane " pe Ziare.com