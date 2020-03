Petitie Declic: Mii de romani cer parlamentarilor sa nu iroseasca testele de coronavirus la investirea noului Guvern

Asta in contextul in care astazi vor fi audiati ministrii Cabinetului Orban III, iar toti parlamentarii prezenti vor fi testati pentru noul coronavirus.Urmareste LIVE toate informatiile despre desfasurarea audierilor si votului pentru Guvernul OrbanPetitia este adresata conducerii Parlamentului, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor si Titus Corlatean, presedintele interimar al Senatului.Semnatarii cer parlamentarilor sa nu iroseasca testele de coronavirus si echipamentele de protectie, care ar putea fi necesare personalului medical, se arata intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Pana acum, peste 6000 de romani au semnat petitia. O puteti face aici."Noi, semnatarii acestei petitii, va cerem imperativ ca pentru sedinta de investire a noului Guvern:- sa nu folositi inutil teste pentru depistarea infestarii parlamentarilor cu coronavirus;- sa nu folositi materiale de protectie (masti, manusi, combinezoane) pentru echiparea parlamentarilor;Parlamentarii nu pot beneficia de tratament preferential si nici de privilegii care i-ar situa deasupra legii si cetatenilor obisnuiti", se arata in textul petititei Declic.Initiatorii arata ca cele peste 1.400 de materiale de protectie care se pregatesc pentru parlamentari ar putea echipa cadrele medicale, care au mai mare nevoie de ele."470 de masti, 470 de perechi de manusi si 470 de combinezoane medicale se pregatesc pentru ca parlamentarii sa le imbrace la votul de investitura al Guvernului. Aceste echipamente sunt critice pentru protectia personalului medical aflat in prima linie de contact cu bolnavii. Acestea ar putea echipa 470 de medici, asistente sau infirmieri.Consumarea de teste pentru depistarea coronavirus in randul parlamentarilor i-ar priva pe cei care chiar au nevoie de diagnosticare. Potrivit Libertatea, medici si asistente din focarul de la Gerota asteapta de miercuri dimineata sa li se faca teste! (...)Daca vom semna in numar foarte mare, presedintii Senatului si Camerei Deputatilor vor fi nevoiti sa gaseasca un plan B pentru sedinta de investire", mai precizeaza petitita.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre epidemia de coronavirus si masurile luate de autoritatiA.D. ...citeste mai departe despre " Petitie Declic: Mii de romani cer parlamentarilor sa nu iroseasca testele de coronavirus la investirea noului Guvern " pe Ziare.com