Petitie online prin care i se cere lui Iohannis sa nu accepte revocarea lui Kovesi

"Domnule Iohannis, noi, cetatenii, va cerem sa nu cedati presiunilor PSD - ALDE si sa nu o revocati pe Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Va solicitam ca in lupta impotriva Justitiei sa fiti de partea dreptatii, nu a acelei parti a clasei politice amenintata de lupta anticoruptie", scriu initiatorii petitiei.Acestia amintesc de "politicienii anchetati" care "au pus presiune pe ministrul Justitiei pentru ca acesta sa ceara revocarea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie"."Noi, cetatenii, trebuie sa ne implicam pentru a ne pastra democratia castigata cu greu in '89. Eliminarea Codrutei Kovesi fara argumente de actualitate sau solide nu poate fi acceptata. Demiterea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie sub presiunea unor persoane anchetate este un precedent periculos. Nu acum, nu asa! ", scrie in petitie.Petitia pentru sustinerea Laurei Codruta Kovesi poate fi semnata AICIMinistrul Justitiei a declarat, joi seara, ca va publica pe site-ul ministerului, just.ro, raportul referitor la activitatea manageriala a DNA, in baza caruia a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi. Site-ul s-a blocat insa imediat dupa anuntul ministrului de declansare a procedurii de revocare a sefei DNA si este nefunctional si acum.Raportul de 36 de pagini prezentat de Tudorel Toader, care sta la baza deciziei acestuia, are 20 de puncte care prezinta 20 de "categorii de acte si fapte" din perioada februarie 2017 - februarie 2018, pe care ministrul Justitiei i le imputa sefei DNA.Iata argumentele lui Toader si cum pot fi ele usor demontate, dar si prima reactie a presedintelui Klaus Iohannis, cel care are ultimul cuvant in aceasta decizie, precum si prima reactie a Laurei Codruta Kovesi.Revocarea procurorului general al Romaniei sau a procurorului sef al DNA se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza si din oficiu.