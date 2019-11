Petre Roman nu va fi urmarit penal in dosarul Revolutiei

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins solicitarea procurorului general, Bogdan Licu, de deschidere a dosarului Revolutiei pe numele celor doi pentru acuzatia de infractiuni contra umanitatii, relateaza Antena3.Intr-o interventie pentru postul de televiziune citat, Petre Roman a sustinut ca argumentele pe care le-a adus procurorul general pentru redeschiderea dosarului sunt revoltatoare."In cererea respectiva aparea un element complet fals si absurd. Se vorbea ca la vremea in care s-au produs evenimentele, as fi fost prim-ministru, eu am devenit premier in 27 decembrie.Dincolo de faptul ca aceasta decizie a ICCJ ma bucura, azi am avut ocazia sa vad cererea formulata de Bogdan Licu. Am fost extrem de surprins si revoltat de ceea ce am vazut acolo. El aduce printre argumente un lucru de neimaginat sau de imaginat in vremurile stalinismului. Doar pentru ca eram fiul parintilor mei era un argument impotriva mea.Am fost pur si simplu surprins si revoltat. E o atitudine care nu are ce cauta in interiorul Justitiei. Il descalifica pe Licu in orice fel de relatie cu Justitia si ma gandesc ca asa trebuie omul sa puna lucrurile in context", a declarat acesta.Amintim ca procurorul general interimar Bogdan Licu a infirmat, in luna octombrie, solutia de clasare dispusa in luna aprilie de procurorii militari fata de Petre Roman in dosarul Revolutiei, cerand instantei redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului premier pentru infractiuni contra umanitatii.Astfel, el a cerut Inaltei Curti sa redeschida o parte din ancheta din dosarul "Revolutia romana din decembrie 1989".Procurorul general a examinat din oficiu solutiile de clasare dispuse in acest dosar, care au fost date atunci cand rechizitoriul a fost trimis in judecata. Au fost trimise in judecata doar trei persoane: fostul presedinte Ion Iliescu , fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu si Iosif Rus, fost sef al Aviatiei militare, toti fiind acuzati pentru infractiuni contra umanitatii. Prin rechizitoriu, mai multe acuzatii au fost clasate.Intr-un comunicat al Parchetului General se arata ca "in cauza nu s-au efectuat actele de urmarire penala care sa stabileasca corect situatia de fapt cu privire la evenimentele ce fac obiectul dosarului intitulat generic Revolutia romana din decem ...citeste mai departe despre " Petre Roman nu va fi urmarit penal in dosarul Revolutiei " pe Ziare.com