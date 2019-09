Pasagerii sunt sfatuiti sa nu mearga la aeroporturi, iar reprezentantii companiei aeriene spun ca acestia au apelat deja la solutii alternative, informeaza BBC.Atat conducerea British Airways, cat si reprezentantii sindicatului pilotilor, Balpa, si-au exprimat intentia de a relua discutiile. Intre timp, majoritatea zborurilor din Marea Britanie de luni si marti au fost anulate.Greva va afecta si zborurile ulterioare.Pilotii au respins o crestere de 11,5% a salariilor pe parcursul urmatorilor trei ani, propusa de companie in iulie. Potrivit Balpa, membrii sai au avut parte de cresteri salariale mai mici si au facut sacrificii in timpul celor mai dificile momente prin care a trecut compania aeriana in ultimii ani, insa acum situatia financiara a acesteia s-a imbunatatit, iar pilotii ar trebui sa simta la randul lor cresterea castigurilor.De partea cealalta, reprezentantii British Airways sustin ca pilotii companiei sunt deja platiti "la nivel mondial" si ca oferta propusa este "corecta si generoasa".Pasagerii afectati de greva pilotilor pot solicita o rambursare, isi pot reprograma zborul oricand in urmatoarele 355 de zile sau pot folosi valoarea biletului pentru a zbura catre o alta destinatie.C.S. ...citeste mai departe despre " Pilotii British Airways intra in greva. Zboruri sunt anulate luni si marti " pe Ziare.com