Sindicatul pilotilor a informat oficial operatorul aerian belgian de intentia de a declansa miscarea de protest, transmite Reuters.Brussels Airlines a precizat ca regreta decizia, greva urmand sa afecteze peste 60.000 pasageri care si-au rezervat bilete la cele 557 de zboruri din si spre Bruxelles, in 14 si in 16 mai.Pilotii cer conditii de munca mai bune, un echilibru mai bun intre munca si viata, majorarea salariilor, imbunatatirea perspectivelor profesionale si posibilitatea pensionarii anticipate.Aproximativ 80% din piloti au votat in favoarea declansarii miscarea de protest.Brussels Airlines a precizat ca a facut o serie de oferte pentru a rezolva problemele angajatilor.Lufthansa, care a preluat operatorul aerian belgian in 2016, intentioneaza sa foloseasca aeroportul din Bruxelles pentru a extinde zborurile pe termen lung pentru brandul sau low-cost. ...citeste mai departe despre " Pilotii Brussels Airlines intra in greva luni si marti. Peste 60.000 pasageri vor fi afectati " pe Ziare.com