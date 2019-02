"Insist si spun ca este ilegal sa faci contract de voluntariat direct spital-medic. Medicina este o profesiune liberala reglementata de legi speciale. Nu putem face contract de voluntariat cu un medic", a precizat ministrul Sanatatii.Potrivit acesteia, contractul ar trebui incheiat intre medic si organizatia gazda."Conform Legii 78 trebuie sa existe o organizatie gazda care sa preia voluntarii. Spitalul poate fi sau nu organizatie gazda daca indeplineste niste conditii. Sunt mai multe proceduri pe care e greu sa le aplice anumite spitale si nu inteleg de ce. Am cerut pana luni la ora 14,00 situatia contractelor de voluntariat din spitalele din subordinea Ministerului Sanatatii. Sunt peste 100. Stiti pentru cate spitale am primit? De la trei", a spus Sorina Pintea.Reamintim ca in ultima perioada au fost depistate doua persoane care practicau medicina fara a avea studii in domeniu si, implicit, dreptul de practica. Este vorba Raluca Daniela Birsan, care a lucrat ca medic voluntar timp de 10 ani la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov si italianul Matteo Politi, care a operat in mai multe clinici private din Bucuresti. Niciunul dintre cei doi nu avea studii in domeniu, ambii avand diplome false. ...citeste mai departe despre " Pintea a cerut spitalelor situatia contractelor de voluntariat. Din 100, i-au trimis 3 " pe Ziare.com