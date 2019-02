Pintea: Analizele chimice ale "apei cu clor" sunt normale. Daca furnizorul comunica, nu ajungeam aici

"Astazi s-au furnizat rezultatele pentru probele chimice. Sunt normale, unele aproape de limita maxima. Daca furnizorul de apa potabila ar fi inteles ca exista DSP si ca trebuie sa colaboreze si sa informeze, nu am fi ajuns aici si sa ducem discutiile in zona politica", a declarat Sorina Pintea.Ministrul Sanatatii a acuzat Apa Nova ca n-a anuntat la timp autoritatile sanitare cu privire la faptul ca apa pe care o furnizeaza ar fi avut probleme si ca o va trata in mod diferit, din aceasta cauza."Operatorul (Apa Nova -n.red.) ar fi trebuit sa anunte Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si DSP Bucuresti despre o eventuala depasire a unor parametri si asupra masurilor luate pentru a asigura calitatea apei. N-a facut-o. (...)Inspectorii DSP au luat legatura cu furnizoul de apa potabila informandu-l si rugandu-l sa faca echipe comune. Lucru pe care furnizorul l-a refuzat. Abia mult mai tarziu furnizorul a acceptat.Apa Nova: Am propus Directiei de Sanatate Publica sa prelevam impreuna probe de apa si sa le testam. Ne-au refuzatDupa comunicatul Ministerului Sanatatii privind calitatea apei (in seara zilei de 30 ianuarie, la ora 22:00 -n.red.) au fost si alte sesizari pana pe la ora 23:00 privind reactii adeverse legate de folosirea apei de la robinet", a mai declarat ministrul Sanatatii.Aceasta a mai spus ca a informat-o si pe Gabriela Firea cu privire la situatie, inainte de a da comunicatul prin care a anuntat ca apa de la robinet prezinta riscuri."Parametrii gasiti de DSP i-au pus pe ganduri pe inspectori. Asa ca am analizat posibilele efecte pe care apa cu nivel de clor ridicat le poate avea. Exista persoane hipersensibile, alergice, care pot dezvolta dermatite alergice...In urma discutiei cu ei, am facut un comunicat de presa. Inainte ca el sa ajunga in spatiul public, am luat legatura cu Gabriela Firea pe care am informat-o cu privire la masuri. Dar as dori sa precizez: nu ministerul ar fi trebuit sa dispuna masurile, ci DSP. Aceasta nu putea face acest lucru din cauza unei conventii, care spune ca e nevoie si de acordul furnizorului de apa. (...)Cr ...citeste mai departe despre " Pintea: Analizele chimice ale "apei cu clor" sunt normale. Daca furnizorul comunica, nu ajungeam aici " pe Ziare.com