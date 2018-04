Pintea spune ca scaderile de salarii se inregistreaza la aproximativ 10% din angajatii din sanatate si da vina pentru acest lucru pe manageri de spitale."Legea Salarizarii e facuta de Ministerul Muncii, noi, ca Minister al Sanatatii, o aplicam si managerii trebuie sa se incadreze in pragul de 30% pentru sporuri. Sunt si probleme de management. Este vorba de a se gospodari fiecare, de vina sunt cei care nu reusesc sa se incadreze in ceea ce spune legea", a spus Pintea intr-o discutie cu jurnalistii dupa negocierile cu sindicatele.Ministrul a anuntat ca trimite o circulara catre toti managerii prin care le spune sa acorde stimulentele prevazute de Legea 95 angajatilor carora le scad veniturile. Intre timp, va deveni si clara situatia scaderilor de venituri, si se vor relua negocierile pe regulamentul de sporuri si acesta va fi modificat in functie de categoria spitalelor.Intrebata de ce managerii de spitale nu au luat singuri aceasta masura si e nevoie de circulara, Pintea a raspuns: "probabil ca nu au fost siguri de ceea ce spune legea".- continua - ...citeste mai departe despre " Pintea anunta ca scad veniturile la 10% din angajatii din sanatate si da vina pe manageri. Ce solutie de avarie a gasit " pe Ziare.com