Pintea vrea sa puna la CNAS un fost sef cercetat de DNA chiar pentru sistemul informatic. Prejudiciul e de 17 milioane de euro

Acum, ministrul Sanatatii Sorina Pintea trebuie sa ii propuna premierului un nou sef, iar surse din presa sustin ca numele a fost deja avansat. Astfel, propunerea lui Pintea ar fi Vasile Ciurchea, fost sef al CNAS, anchetat de DNA chiar pentru contracte ce vizau sistemul informatic, intr-un dosar cu prejudiciu de aproape 17 milioane de euro.Decizia Sorinei Pintea este cu atat mai surprinzatoare, daca ne uitam la declaratiile sale de luni seara de la Antena3. Ea a reclamat ca "de ani de zile se greseste la CNAS" si pentru problemele care afecteaza pacientii si medicii sunt de vina fostii sefi ai institutiei. Iata insa ca nu numai ca readuce pe pozitie un fost sef, insa se asteapta sa rezolve criza cardului de sanatate chiar cel anchetat pentru modul de implementare.Ciurchea a fost de mai multe ori presedinte al Casei de Sanatate si in timpul sau a fost implementat mult-amanatul sistem al cardului national de sanatate. Ultima oara el a demisionat in primavara lui 2016 si cam tot de atunci este anchetat de DNA si a lasat mostenire numeroasele probleme ale sistemului informatic, ce acum au atins punctul critic.El a mai fost implicat si in alte dosare si anchete. Ciurchea a fost si la conducerea Polisano, grup din care facea parte si lantul de farmacii Reteta, implicat in dosarul retetelor false pentru tratamente oncologice, dosar in care prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 1,7 milioane de lei.Totodata, Alin Costache, fost sef al Directiei Antifrauda din CNAS, l-a denuntat la DNA, acuzandu-l de conflict de interese, avand in vedere functiile ocupate in sistemul public de sanatate, dar si in cel privat.In ce priveste dosarul care priveste fix sistemul informatic, in mai 2016 procurorii DNA l-au acuzat de abuz in serviciu, iar ancheta este in prezent inca in desfasurare.Procurorii vizeaza mai multe acte aditionale la un contract de informatizare a institutiei, incheiate intre CNAS si HP Romania in perioada 2007-2009.CNAS a achizitionat "servicii suplimentare de asistenta tehnica si instruire on-site pentru Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) si pentru softul care asigura planificarea resurselor (ERP) la preturi supraevaluate, respectiv la valori de 804 euro/zi-om in cazul a doua dintre act ...citeste mai departe despre " Pintea vrea sa puna la CNAS un fost sef cercetat de DNA chiar pentru sistemul informatic. Prejudiciul e de 17 milioane de euro " pe Ziare.com