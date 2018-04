Pistele de pe Aeroportul Otopeni intra in reparatii, dupa incidentul grav de saptamana trecuta

CNAB a programat pentru perioada urmatoare mai multe lucrari de reparatii si intretinere, care vor incepe din 12 aprilie, a anuntat marti Ministerul Transporturior.Lucrarile presupun "repararea dalelor de beton degradate de la platforma 1 si a cailor de rulare aferente; lucrari de intretinere a stratului de uzura la caile de rulare, inclusiv asternerea unui nou strat asfaltic; lucrari pentru operationalizarea balizajului luminos CAT III A la pista 2".Interventiile se vor face in etape, pentru ca operarea zborurilor pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti "sa fie cat mai putin afectata", spun oficialii Ministerului Transporturilor."Totodata, in vederea mentinerii sigurantei operatiunilor aeriene, in ultimii ani s-a derulat permanent un program de reparatii curente la pista 1 a aeroportului Henri Coanda, pana in prezent fiind inlocuita suprafata de rulare in proportie de 80%", adauga reprezentantii Ministerului Transporturilor.Asociatia Pro Infrastructura a anuntat, luni, ca la sfarsitul saptamanii trecute un incident grav a avut loc pe Aeroportul Henri Coanda din Capitala, cand o bucata de pista s-a dislocat complet.Asociatia a tras un semnal de alarma referitor la starea dezastruoasa a pistelor de aterizare-decolare."Pista 08R/26L, singura operationala pe intreaga lungime de 3.500 m, carpita in repetate randuri cu straturi subtiri de asfalt, a ajuns sa reprezinte un adevarat risc de siguranta. Spre exemplu, vinerea trecuta, in urma decolarii unei aeronave Boeing 747-400 a companiei israeliene El Al, o bucata din pista s-a dislocat complet, fortand inchiderea de urgenta a acesteia. O astfel de situatie este extrem de grava, punand in pericol atat siguranta aeronavei cat si a calatorilor, indicand nevoia urgenta de reparatii capitale, nefiind vorba de primul incident de acest fel", se arata pe pagina de Facebook a Asociatiei Pro Infrastructura.Citeste si Cum raspunde Compania Aeroporturi Bucuresti acuzatiilor cu privire la starea grava a pistelor de pe Otopeni ...citeste mai departe despre " Pistele de pe Aeroportul Otopeni intra in reparatii, dupa incidentul grav de saptamana trecuta " pe Ziare.com