Plangere penala la DNA pe numele lui Carmen Dan si al sefilor Jandarmeriei, dupa audierile din Comisia de Aparare

Asociatia ii acuza pe acestia de lipsa de transparenta si clasificarea nejustificata a raportului care face referire la incidentele din 10 august. Totodata, organizatia va contesta in instanta clasificarea raportului."Din cauza lipsei de transparenta de care dau dovada reprezentatii coalitiei PSD-ALDE prin membrii Comisiei de Aparare din cadrul Parlamentului, prin ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, si prin imputernicitii inspector general al Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos si Ionut Catalin Sindile, care au clasificat ca secret de serviciu 'Raportul evenimentelor ce au avut loc la protestul din Piata Victoriei din data de 10-11 August 2018', Asociatia Evolutie in Institutie va face cunoscute urmatoarele:in baza articolului 33 din legea 182 din 12 aprilie 2002, 'Este interzisa clasificarea ca secrete de serviciu a informatiilor care, prin natura sau continutul lor, sunt destinate sa asigure informarea cetatenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludarii legii sau obstructionarea justitiei'.Am formulat o plangere penala ce ii vizeaza pe numitii Carmen Daniela Dan, Sebastian Cucos si Ionut Catalin Sindile, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu", au anuntat, marti, intr-un comunicat de presa, reprezentantii Asociatiei Evolutie in Institutie.Potrivit acestora, plangerea va fi depusa prin posta si va fi trimisa catre Directia Nationala Anticoruptie.Reprezentantii asociatiei sustin ca, "atunci cand in discutie sunt fapte savarsite de protestatari, ministrul de Interne isi permite sa divulge secrete de serviciu"."De aceea, pe numele ministrului Carmen Daniela Dan a mai fost formulata o plangere pentru savarsirea infractiunii de divulgare a informatiilor secret de serviciu sau nepublice prevazuta in art.304 aln. 2. Dosarul 339/P/2018, fiind declinat catre Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dispunandu-se inceperea urmaririi penale in rem.Daca vorbim de fapte savarsite de persoane aflate in subordinea dumneaei, aceasta face exces de zel si clasifica drept secret de serviciu inclusiv informatii care ar trebui sa fie publice", mai spus reprezentantii organizatiei.