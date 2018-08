"In urma declaratiilor online de sambata, 11 August 2018, facute de deputatul PSD Catalin Radulescu pe contul lui de Facebook - ce este considerat spatiu public -, prin care instiga direct la violenta, Asociatia ProDemocratia club Brasov a decis sa depuna o plangere penala impotriva dansului la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 206 si art. 368 Cod penal", se arata intr-un comunicat."Nu ne provocati, ca strangem 1 milion si va calcam in picioare" - aceasta a fost declaratia social-democratului, cunoscut si sub numele de deputatul "mitraliera".Potrivit asocietiei citate, astfel de cuvinte nu ar trebui sa iasa din gura niciunui cetatean al Romaniei, cu atat mai putin sa vina din partea unui demnitar al statului roman."Atragem atentia ca astfel de discurs venit din Parlament este de netolerat", incheie reprezentantii asociatiei citate.Citeste si: Primele reactii ale PSD, dupa violentele din Piata Victoriei: De vina sunt protestatarii si statul paralel! Nu ne provocati, ca venim si va calcam in picioareT.B. ...citeste mai departe despre " Plangere penala pe numele deputatului "mitraliera". Catalin Radulescu (PSD) e taxat pentru reactia virulenta la adresa protestatarilor: "Nu ne provocati, ca strangem 1 milion si va calcam in picioare!" " pe Ziare.com