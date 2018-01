Intr-o postare pe Facebook , organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi precum:ieftinirea medicamentelor prin aducerea la zi a preturilor din Romania cu preturile de referinta internationaleieftinirea obligatorie a medicamentelor originale iesite sub patent cu 10%introducerea listei medicamentelor esentiale: medicamente generice ieftine dar indispensabile pentru cancer, boli de inima si diabet etc.Ieftinirile ar fi trebuit sa intre in vigoare la 1 martie 2017, dar Cabinetul PSD-ALDE a abrogat aceste masuri.In schimb, coalitia de guvernare a amanat pana in aprilie 2018 toate ieftinirile de medicamente, astfel ca sute de mii de pacienti platesc mai multi bani din buzunar. Mai mult, a aprobat exceptii de la taxa clawback, ceea ce a generat o gaura in buget de 34 milioane de euro anual.Nu in ultimul rand, a eliminat din legislatie lista medicamentelor esentiale, ceea ce a dus la aparitia crizei imunoglobinelor, un deces si sute de pacienti care sunt obligati sa procure pastile din strainatate, se mai arata in postarea Platformei Romania 100, care spune ca principalii afectati sunt oamenii in varsta si cei bolnavi.Citeste si: Adevaratul cancer din sanatate este criza de umanitate. Cum am ajuns aici?C.P. ...citeste mai departe despre " Platforma Romania 100 critica Guvernul: Iata diferenta dintre responsabilitate si fapte vs. minciuna, iresponsabilitate si nepasare " pe Ziare.com