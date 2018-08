Plecat de 20 de ani din tara, fizicianul Cristian Presura explica de ce vine la protestul din 10 august

Cristian Presura este cercetator si profesor. De altfel, atunci cand se va intoarce in tara - pentru ca este convins ca se va intoarce - ar vrea sa aleaga catedra si sa predea.In 2002, a obtinut doctoratul in fizica la Universitatea Groningen, Olanda, unde a caracterizat proprietatile optice ale sistemelor corelate de electroni. Rezultatele sale s-au concretizat in lucrari publicate in reviste de specialitate: Physical Review B, Physical Review Letters si Science.In prezent este cercetator la compania Philips, Olanda. S-a specializat in domeniul senzorilor medicali. Impreuna cu echipa sa, a inventat si introdus pe piata primul ceas capabil sa masoare pulsul sportivilor numai pe baza senzorilor optici.A publicat mai multe zeci de lucrari si brevete de inventie. Cristian Presura are o activitate intensa de popularizare a stiintei in limba romana, scriind articole pentru ziare si reviste. Este membru al asociatiei cercetatorilor romani Ad Astra si fondator al asociatiei Stiinta pentru Toti, prezenta la adresa stiinta.club.L-am intrebat cateva lucruri simple: de ce vine la acest protest si ce va fi a doua zi dupa ce diaspora se va fi reunit, iata, acasa.- Veniti acasa, in tara, pentru protestul din 10 august. Va intreb direct: De ce?Pentru a da un semnal ca actuala putere politica duce Romania intr-o directie gresita.- Cu ce e diferit momentul acesta, de 10 august, de alte proteste? Ce simbolizeaza?In diaspora se gasesc patru milioane de romani. Simbolul este acesta: Diaspora nu a fugit din tara, lasand in urma un loc pustiit de care nu ii pasa. Chiar si de la mii de kilometri, ne pasa de viitorul Romaniei.Diaspora face parte din Romania, tot asa cum Romania este purtata in sufletul celor plecati. Multi dintre noi suntem legati de Romania, ajutam cand putem, acolo unde putem. Altii vor sa se intoarca, iar unii chiar s-au intors definitiv.- Locuiti, predati, faceti cercetare in Olanda. Va mai imaginati facand toate astea in Romania?Da, desigur! Sunt intr-o perioada fericita, la inceputul unei alte etape a vietii mele, in care copiii au crescut si eu inca am energie. Ca sa locuiesc in Roma ...citeste mai departe despre " Plecat de 20 de ani din tara, fizicianul Cristian Presura explica de ce vine la protestul din 10 august " pe Ziare.com