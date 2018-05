DNA solicita 3 ani de inchisoare pentru ca a mintit sub juramant, Tariceanu spune ca a fost sincer si cere anularea interceptarilor din dosar

Procurorul DNA a cerut 3 ani de inchisoare cu executare pentru seful ALDE, acuzand ca a mintit sub juramant in 8 spete si ca educatia si "nivelul intelectual ridicat" ar fi trebuit sa il impiedice sa minta. Unul dintre martorii cheie este una dintre fostele sotii ale lui Tariceanu, Ioana Valmar.In schimb, avocatul lui Tariceanu a cerut achitarea, sustinand ca "fapta nu exista". In plus, a cerut excluderea si anularea interceptarilor telefonice, pe motiv ca sunt realizate pe mandate de siguranta nationala si nu ar putea fi folosite in dosare penale.In ultimul cuvant in fata magistratilor, Tariceanu a sustinut ca e nevinovat, ca a fost sincer, nu a mintit si ca acuzatiile se bazeaza pe "mistificari si speculatii"."Faptul ca am fost tarat in acest proces mi-a afectat imaginea si mi-a afectat familia si pozitia publica", a incheiat Tariceanu.Instanta a anuntat ca se va pronunta in acest caz pe 22 mai.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, pledoariile finale de la procesul lui Calin Popescu Tariceanu:09:47 - Instanta a anuntat ca se va pronunta in acest caz pe 22 mai.09:44 - Tariceanu a plecat de la Inalta Curte: "In afara de declaratiile facute in instanta, alte declaratii nu mai fac", le-a spus el jurnalistilor, dupa care s-a urcat in masina si a plecat.Foto: Ziare.com09:40 - Tariceanu, in ultimul cuvant, a aratat ca sustine pledoaria avocatului sau."Toate declaratiile au fost facute sincer, cu dorinta de a afla adevarul... Ma consider nevinovat, nu am dorit sa ingreunez cercetarea penala... Acuzatiile se bazeaza pe speculatii, mistificari si pe contradictii. Contradictii grave, care abunda in rechizitoriu", a sustinut seful Senatului.El a dat exemplu relatia cu "printul" Paul sau cu Tal Silberstein sau Dan Andronic."Aceste lucruri m-au frapat. Este mai degraba un proces de intentie. Se urmareste altceva decat scoaterea la lumina a adevarului. Nu exista nicaieri nicio afirmatie a unui martor care sa dovedeasca faptul ca eram la curent cu achizitiile drepturilor succesorale. Se fac foarte multe broderii si supozitii. S-a vorbit ca am avut relatii comerciale cu Remus Truica. Nu este adevarat. Au spus ca si-a cumparat motocicleta de la firma mea. Nu este adevarat", a mai spus seful Senatului in fata ju ...citeste mai departe despre " DNA solicita 3 ani de inchisoare pentru ca a mintit sub juramant, Tariceanu spune ca a fost sincer si cere anularea interceptarilor din dosar " pe Ziare.com