In acest moment, aproximativ 3% din imobilele racordate la sistemul centralizat de termoficare nu beneficiaza de apa calda si caldura la parametrii normali. Este vorba despre 250 de blocuri din cele 8.300 de blocuri racordate la RADET, din sectoarele 1, 2, 3 si 6, anunta Primaria Capitalei.Potrivit municipalitatii, "aceasta situatie este cauzata de faptul ca, odata cu racirea vremii a inceput procesul de incarcare a sistemului (operatiune care nu se putea efectua inainte de perioada de consum), iar punctele termice de la capatul retelei, adica zonele unde nu mai exista CET -uri - Colentina si Pantelimon - se incarca mai greu".In aceste zone se pot resimti fluctuatii, insa nu este vorba despre avarii.Echipele RADET sunt in teren 24 de ore din 24 si pana maine, 23 noiembrie, situatia va fi remediata in cel mai scurt timp, informeaza PMB. ...citeste mai departe despre " PMB: 250 de blocuri nu au apa calda si caldura. Punctele de la capatul retelei se incarca mai greu " pe Ziare.com