PNL a atacat la CCR legea privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii

"Intre forma adoptata de Senatul Romaniei, in calitate de prima camera sesizata, si forma adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala, constatam existenta unor deosebiri majore de continut in privinta modului in care se constituie aportul de capital in natura prin adaugarea in forma adoptata de camera decizionala a 10 entitati economice (dintre care 4 entitati economice, antecitate, nu au fost avute in vedere nici in forma initiala a legii si nici dupa dezbaterea desfasurata in Senatul Romaniei) ", se arata in sesizarea depusa de PNL.Documentul a fost semnat de 66 de deputati PNL.Pe 6 iunie, Parlamentul a adoptat proiectul care infiinteaza Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), care va include 33 de companii de stat. Actionarul acestuia va fi statul roman, iar capitalul social se va ridica la 9 miliarde de lei."Proiectul de lege are ca obiect de reglementare infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - S.A. (FSDI), precum si modificarea unor acte normative. FSDI este persoana juridica romana, organizata ca societate pe actiuni, avand ca actionar unic statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.Capitalul social al FSDI subscris integral la data constituirii este format din aport in natura reprezentat de pachete de actiuni la diverse companii, precum si din aport in numerar in valoare de 1.850.000.000 lei", se arata in textul actului normativ adoptat miercuri de Camera Deputatilor, for decizional pentru initiativa legislativa.