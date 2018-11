PNL o da pe Firea pe mana Curtii de Conturi si cere recuperarea prejudiciului adus prin infiintarea Companiilor Municipale

Intr-un comunicat remis Ziare.com sub semnatura presedintelui PNL Ludovic Orban se precizeaza ca liberalii din Consiliul General al Municipiului Bucuresti au votat impotriva infiintarii acestor companii, reclamand nelegalitatea hotararii de infiintare a companiilor municipale."Somam Consiliul General al Municipiul Bucuresti sa adopte in regim de urgenta o hotarare pentru incetarea imediata a activitatii companiilor declarate ilegale si sa solicite desfiintarea acestora. Orice cheltuiala cu aceste companii trebuie sa inceteze. Nici un leu nu trebuie sa mai ajunga in buzunarul clientelei Firea si PSD.Cei care au initiat si au votat pentru adoptarea hotararii de infiintare a companiilor declarate ilegale in instanta trebuie sa raspunda pentru prejudiciile provocate.Partidul National Liberal va inainta o solicitare Curtii de Conturi pentru declansarea unui control in vederea constatarii prejudiciilor si recuperarii lor de la Primarul General, Gabriela Firea, si de la consilierii generali vinovati", se arata in comunicatul citat.De asemenea, presedintele PNL subliniaza ca "600 milioane de euro au fost aruncati de Gabriela Firea si PSD pe apa Dambovitei"."Un buget imens de aproape 600 de milioane de euro a fost blocat ilegal in companiile din subordinea Primarului General, Gabriela Firea, care putea fi folosit pentru deblocarea traficului din Bucuresti sau pentru investitii in scoli si spitale. (...)Cu cele 600 milioane de euro se puteau construi 100 de kilometri de autostrada pentru Centura Bucurestiului, puteau fi folositi pentru finalizarea magistralei de metrou pana la aeroportul Otopeni sau pentru construirea spitalului republican promis bucurestenilor de PSD in campanie", se mai arata in comunicatul citat.Curtea de Apel Bucuresti a admis, joi, recursul USR si a decis definitiv ca societatile comerciale dorite de Gabriela Firea au fost infiintate in baza unor hotarari nelegale. Urmeaza ca instanta sa motiveze decizia si sa stabileasca ce se intampla cu companiile municipale care functioneaza de mai bine de un an si au mii de angajati.Citeste si:Decizie majora obtinuta de USR in instanta: Cele 22 de compani ...citeste mai departe despre " PNL o da pe Firea pe mana Curtii de Conturi si cere recuperarea prejudiciului adus prin infiintarea Companiilor Municipale " pe Ziare.com