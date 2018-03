Poate fi obligat presedintele sa o revoce pe Kovesi? Deznodamantul surpriza in fata instantei de contencios Interviu

Claudiu Dinu a explicat pentru Ziare.com, de ce, in mod clar, presedintele are drept de optiune, poate sa respinga sau nu, sa analizeze legalitatea si chiar oportunitatea propunerii de revocare a procurorului sef al DNA.Totdata, Claudiu Dinu a aratat in ce masura motivele invocate de ministrul Justitiei pentru revocarea dnei Kovesi sustin temeiul juridic al propunerii de revocare, adica management defectuos: "revocarea nu e un act de oportunitate, ci o sanctiune care trebuie luata in conditii strict prevazute de lege, nu prin extinderea motivelor si prin fortare."Am vazut meciul Toader- Kovesi de la CSM, soldat cu un aviz negativ. Dvs considerati ca se justifica rezultatul?Trebuie sa asteptam si motivarea pentru a vedea ce au avut in vedere procurorii, motivare care trebuie sa insoteasca avizul la Administratia prezidentiala. Problema poate fi abordata intr-un plan juridic, legal si un plan politic, pentru ca, din pacate, avem si o confruntare politica pe acest subiect, desi ar fi trebuit sa existe doar planul juridic.In planul legal, trebuie sa plecam de la ce a propus dl Toader: revocarea din functia de procuror-sef al DNA. Revocarea este o sanctiune pe care i-o aplici unui magistrat si, fiind o sanctiune, legiuitorul a foarte atent cand a prevazut cazurile in care poate fi propusa si care e procedura de urmat.Putem face o paralela cu raspunderea disciplinara a magistratilor, care e limitata la anumite cazuri prevazute expres de Legea 303/2004 la fel ca procedura de urmat. Legiuitorul nu a vrut sa lase un arbitrariu mare, a oferit ministrului Justitiei competenta de a cere revocarea, dar numai in cazuri anume si limitativ prevazute.Din punctul meu de vedere, orice propunere de revocare trebuie sa plece de la motive prevazute de Legea 303. Primul vizeaza neindeplinirea conditiilor de numire in functii, ultimul, la litera c, vizeaza aplicarea unor sanctiuni disciplinare, iar cazul de la litera b se refera la indeplinirea defectuoasa a unor atributii manageriale.Juridic, ministrul Justitiei a propus revocarea pe aspecte manageriale. Care sunt acestea defin ...citeste mai departe despre " Poate fi obligat presedintele sa o revoce pe Kovesi? Deznodamantul surpriza in fata instantei de contencios Interviu " pe Ziare.com