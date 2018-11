Podul Constanta da frisoane zilnic la mii de bucuresteni. Autoritatilor nu le pasa. Reabilitarea s-a amanat pe termen nedeterminat

In luna aprilie 2018, mai multe bucati din Podul Constanta atarnau amenintator deasupra Caii Grivita. Oamenii au inceput sa reclame problemele, iar consilierii USR de la Primaria Sectorului 1 au pus problema pe agenda publica, subliniind faptul ca podul trebuie reparat de urgenta.Nevoia de interventie era dovedita si de o expertiza de specialitate in care se arata ca pasajul (parte inferioara a podului) era intr-o stare "nesatisfacatoare" si se impuneau interventii urgente. Printre altele, documentul arata ca era necesara si "executia unor lucrari de reparatii si consolidare, in regim de urgenta, in special la nivelul elevatiei pilei si a grinzilor marginale din suprastructura podului".Documentul mai atesta, de asemenea, ca podul e sigur pentru urmatorii 3 ani, dar numai in situatia in care nu are loc un cutremur de magnitudine mare sau nu se petrec accidente violente, care sa-l zguduie.Dupa ce toate aceste informatii au iesit la iveala in spatiul public, administratorul podului - adica CFR SA - anunta ca incepe o serie de lucrari de interventie. Totodata, societatea mai anunta ca pregatea documentatia pentru consolidarea obiectivului. Mai exact, potrivit CFR SA:"In paralel cu desfasurarea lucrarilor de interventie sus-mentionate, Regionala de Cai Ferate Bucuresti continua parcurgerea si derularea etapelor premergatoare implementarii programului de reparatii la Podul Constanta, pentru zona administrata de CFR SA, pana in prezent fiind elaborate Expertiza Tehnica si DALI (documentatie tehnico-economica similara studiului de fezabilitate), documentatii tehnice obligatorii in vederea demararii procedurilor de lansare a licitatiei pentru elaborarea proiectului tehnic si executia lucrarilor de reparatii.Valoarea estimativa a lucrarilor de reparatii, conform devizului general emis, este de 5,13 milioane lei, licitatia urmand a fi lansata in semestrul II al acestui an".Cu alte cuvinte, cel mai tarziu la inceputul lui 2019 ar fi urmat sa stim cine va consolida Podul Constanta. N-a fost sa fie, insa.Primaria cere sa ia preia podul, dar Guvernul nu vrea sau nu stie cum sa i-l deaPrimaria Capitalei a cerut Guvernului, inca din lu ...citeste mai departe despre " Podul Constanta da frisoane zilnic la mii de bucuresteni. Autoritatilor nu le pasa. Reabilitarea s-a amanat pe termen nedeterminat " pe Ziare.com