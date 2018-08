Politia de Frontiera: Peste 220.000 de persoane au trecut granitele in ultimele 24 de ore. Cifre in crestere fata de 2017

Potrivit datelor publicate pe 9 august 2017, este vorba de o crestere de aproape 20.000 de persoane si 4.000 de mijloace de transport. Valorile de trafic la punctele de trecere a frontierei sunt, in aceasta perioada, obisnuite sezonului estival, au declarat joi, pentru Agerpres, oficiali ai Politiei de Frontiera.Primele coloane de masini cu romani din diaspora au fost intampinate, miercuri seara, in Vama Bors de zeci de oradeni, care au venit cu steaguri tricolore si bannere cu mesaje precum "Noi, poporul, cerem alegeri anticipate. Demisia Dragnea si Tariceanu din Parlament".Ziare.com va prezinta datele publicate de Politia de Frontiera de la inceputul acestei saptamani, comparativ cu cele din 2017.2018Joi, 9 august: 221.700 si 53.000 de mijloace de transport.Miercuri, 8 august: 212.000 persoane si 53.040 mijloace de transport.Marti, 7 august: 262.700 persoane si 58.200 mijloace de transport.Luni, 6 august: 322.000 persoane si 76.000 mijloace de transport.Duminica, 5 august: Nu sunt date publicate.Sambata, 4 august: Nu sunt date publicate.Vineri, 3 august: 241.000 persoane si 57.300 mijloace de transport.2017Miercuri, 9 august: 196.600 persoane si 48.700 mijloace de transport.Marti, 8 august: 231.000 persoane si 52.800 mijloace de transport.Luni, 7 august: 283.000 persoane si 66.200 mijloace de transport.Duminica, 6 august: Nu sunt date publicate.Sambata, 5 august: Nu sunt date publicate.Vineri, 4 august: 217.000 persoane si 52.600 mijloace de transport.Joi, 3 august: 208.000 persoane si 52.300 mijloace de transport. ...citeste mai departe despre " Politia de Frontiera: Peste 220.000 de persoane au trecut granitele in ultimele 24 de ore. Cifre in crestere fata de 2017 " pe Ziare.com