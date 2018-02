Politia explica de ce e traficul atat de greu si periculos in Romania: 90% din drumurile tarii au doar cate o banda pe sens

Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea ce are impact atat asupra timpului de calatorie, cat si asupra sigurantei in trafic, au anuntat, duminica, reprezentantii Politiei Romane care au finalizat cea de-a sasea editie a "Buletinului sigurantei rutiere".Aflata la a sasea editie anuala, lucrarea cuprinde, pe langa examinarea contextelor intern si international, o analiza a accidentelor rutiere grave produse in cursul anului 2016, una comparativa pentru intervalul 2012-2016 si un capitol referitor la accidentele grave de circulatie in randul persoanelor varstnice.Una dintre concluziile relevante este ca, fata de anul 2015, in 2016 numarul accidentelor rutiere grave a fost mai mic cu 13,5%.Parcul de autovehicule din Romania este cu 26,6% mai mare in anul 2016, comparativ cu anul 2011, iar peste doua treimi dintre autoturismele inregistrate in Romania au peste 10 ani vechime."Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea ce are impact atat asupra timpului de calatorie, cat si asupra sigurantei in trafic", se arata in document.Potrivit sursei citate, indisciplina pietonilor (traversare neregulamentara a drumului, prezenta pietonilor pe partea carosabila sau alte abateri ale pietonilor) si viteza (neregulamentara sau neadaptata la conditiile de drum) au fost, in ultimii 5 ani, cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave de circulatie, conducand la producerea a aproximativ 41% dintre acestea.Pe drumurile nationale si judetene cele mai multe accidente sunt determinate de viteza, in timp ce pe drumurile din interiorul localitatilor, mai ales in cele urbane, indisciplina pietonilor reprezinta principala cauza a accidentelor rutiere.In ceea ce priveste accidentele rutiere produse din cauza conducerii sub influenta alcoolului, acestea au scazut, in 2016, fata de 2012, cu 28%. De asemenea, si numarul accidentelor de circulatie produse ca urmare a neacordarii de prioritate a vehiculelor a scazut cu 21%, iar numarul celor produse din cauza neasigurarii la schimbarea directiei de mers a inregistrat o scadere de 20%. ...citeste mai departe despre " Politia explica de ce e traficul atat de greu si periculos in Romania: 90% din drumurile tarii au doar cate o banda pe sens " pe Ziare.com