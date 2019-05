Politia face perchezitii acasa la Ilan Laufer. Fostul ministru este suspect in dosarul lui Carmen Adamescu

Surse din ancheta afirma ca acuzatia de complicitate la gestiune frauduloasa a fost formulata intrucat, in calitate de administrator la doua societati, Laufer ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu in administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producand pagube societatii, in cuantum de peste 5.800.000 de euro.Cine este Ilan LauferIlan Laufer a fost ministru pentru Mediul de Afaceri si a fost propus pentru Ministerul Dezvoltarii, insa presedintele Klaus Iohannis a respins nominalizarea sa.La randul sau, Laufer l-a acuzat pe seful statului de antisemitism, insa ulterior si-a retractat afirmatiile spunand ca reactia sa a fost una emotionala. El a devenit apoi consilier onorific al premierului Dancila.Ilan Laufer a fost nominalizat pentru conducerea Departamentului PSD pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si este seful organizatiei PSD din SUA.Acuzatiile politistilorCei care doreau sa inchirieze spatii in mall-ul Unirea incheiau mai intai contracte subsecvente cu societatile administrate de Ilan Laufer, contra unor sume mari de bani, iar ulterior acesta i-ar fi ajutat sa inchirieze spatiile in Unirea, la sume modice.Sumele astfel obtinute erau transferate catre patru societati din Cipru si Elvetia, de unde erau ulterior retrase, prin incheierea cu aceste firme a unor contracte fictive de consultanta, comision si intermediere. Banii rezultati ar fi ajuns la Carmen Adamescu, sustin anchetatorii.In ceea ce priveste acuzatia de evaziune fiscala, pentru a nu achita taxele si impozitele pe profit pentru o societate pe care o administra, Ilan Laufer ar fi majorat cheltuielile, prin incheierea si inregistrarea in evidenta contabila a unor contracte fictive de consultanta, cu cele 4 firme din Cipru si Elvetia.Percheziti la domiciliul lui LauferDe asemenea, domiciliul lui Laufer a fost vizat de perchezitii."Astazi, 2 mai 2019, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat 8 perchezitii, in Bucuresti si Ilfov, la domiciliile persoanelor si punctele de lucru ale societatilor implicate intr-un dosar penal de delapidare, gestiune frauduloasa si evaziune fiscala, cu prejudiciu de peste 90 de milioane de lei.Astfel, politis ...citeste mai departe despre " Politia face perchezitii acasa la Ilan Laufer. Fostul ministru este suspect in dosarul lui Carmen Adamescu " pe Ziare.com