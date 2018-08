Politico: Giuliani recunoaste ca a fost platit pentru scrisoarea trimisa lui Iohannis

"Giuliani, care deseori e prezentat de media drept un reprezentant al lui Trump, ne-a spus marti ca scrisoarea si-a bazat-o pe un raport al firmei de consultanta Freeh Group International Solutions pe care l-a citit", scriu cei de la Politico."Ei mi-au platit onorariul", a spus Giuliani, referindu-se la Freeh Group.Politico arata ca avocatul nu a vrut sa spuna si care a fost suma primita sau daca Freeh Group l-a angajat in numele unui client.Freeh Group este firma fostului director FBI Louis Freeh. Freeh a fost avocatul lui Puiu Popoviciu si al miliardarul Beny Steinmetz.Publicatia il citeaza pe avocatul William Jeffress Jr, partener la firma Baker Botts care l-a reprezentat pe Lewis Scooter Libby in celebrul dosar din 2007 al scurgerilor de informatii de la CIA, care spune ca este surprins ca Giuliani nu a precizat nicaieri in scrisoare ca actioneaza in numele unui client."Este extrem de neobisnuit pentru un avocat american sa scrie sefului unei natiuni straine si sa ofere recomandari in legatura cu legislatia anticoruptie. Dar sa faca asta si fara sa identifice clientul sau clientii in numele carora o face e halucinant. Singura explicatie pe care o vad e ca cei care l-au platit sa faca asta au crezut ca are influenta pentru simplul motiv ca este avocatul presedintelui", a spus Jeffress."Dragnea a prezentat scrisoarea ca si cum ar fi fost pozitia oficiala a SUA"Politico scrie pe larg despre situatia din Romania si mentioneaza ca recomandarile facute de Giuliani contrazic pozitia oficiala a Guvernului american in ce priveste lupta anticoruptie din Romania.Jurnalistii mentioneaza si pozitia dura a Departamentului de Stat al SUA legata de tentativele de slabire a luptei anticoruptie, incluisv prin demiterea procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi.Politico scrie si despre "Liviu Dragnea, seful PSD, partidul aflat la guvernare, care a luptat puternic sa scape de Kovesi. El a fost impiedicat sa fie premier pentru ca are o sentinta definitiva de condamnare la inchisoare cu suspendare pentru frauda electorala la referendumul din 2012".Jurnalistii precizeaza si ca Dragnea a salutat public scrisoarea de la Giuliani, comentand-o ca si cum ar fi re ...citeste mai departe despre " Politico: Giuliani recunoaste ca a fost platit pentru scrisoarea trimisa lui Iohannis " pe Ziare.com