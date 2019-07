Politistii nu vor mai putea intercepta comunicatiile mobile din cauza tehnologiei 5G, avertizeaza Europol

Directorul Europol a indemnat liderii UE sa ofere puteri sporite pentru combaterea infractorilor ce utilizeaza mijloace tehnologice, afirmand ca statele membre nu au momentan la dispozitie tehnologia si reglementarile necesare pentru a acoperi golurile ce vor aparea in momentul in care retelele 4G vor deveni depasite."Este una din cele mai importante instrumente de investigatie a ofiterilor de politie si serviciilor, asa ca avem nevoie de acest lucru si in viitor", a declarat Catherine De Bolle, oferind drept exemplu cazul localizarii unui copil rapit.Autoritatile europene de politie au in acest moment instrumente ce le permit sa asculte si sa urmareasca infractorii prin intermediul mijloacelor de comunicare mobila care folosesc tehnologia 4G, insa "nu le putem folosi si in cazul retelei 5G", a adaugat directorul Europol.De Bolle a mai afirmat ca agentiile europene din domeniul aplicarii legii au fost prea tarziu implicate in discutiile privind tranzitia spre tehnologia 5G."Cel mai mare risc consta in faptul ca nu suntem suficient de constienti la nivel tehnologic (...) Trebuie sa intelegem ce se petrece si trebuie sa incercam sa oferim raspunsuri", a mai spus ea.Totodata, De Bolle a declarat ca Europol ar putea deveni o platforma pentru modernizarea fortelor de politie din tarile UE prin dezvoltarea de tehnologii si instrumente digitale, iar pentru aceasta Europol are nevoie de sprijin sporit din partea institutiilor europene, inclusiv prin dublarea bugetului agentiei.Europol a lansat recent un raport privind combaterea criminalitatii in era digitala, intitulat "Do Criminals Dream of Electric Sheep" (un joc de cuvinte dupa romanul "Do Criminals Dream of Electric Sheep" al autorului Philip K. Dick, n.red).Raportul descrie adoptarea de catre infractori a noilor instrumente de comunicare criptata, a tehnologiei de imprimare 3-D, a inteligentei artificiale pentru raspandirea dezinformarilor, a mijloacelor cuantice de calcul pentru decriptare si subliniaza capacitatea teroristilor de a utiliza vehicule autonome si drone in atentate. ...citeste mai departe despre " Politistii nu vor mai putea intercepta comunicatiile mobile din cauza tehnologiei 5G, avertizeaza Europol " pe Ziare.com