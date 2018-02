Politistii primesc de azi mai multi bani. A fost majorat sporul pentru risc si suprasolicitare

Majorarea sporului pentru risc si suprasolicitare neuro-psihica, cuprinsa intre 5 si 10 procente, se va regasi in salariile din luna martie."Ordinul prevede acordarea sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica pentru mai multe categorii de politisti decat pana in prezent. In aceste conditii, peste 3.000 de politisti primesc acest drept pentru prima data, in conditiile legislatiei in vigoare: politistii de la actiuni speciale, criminalistii si cei care indeplinesc atributii specifice de cercetare la fata locului, in domeniul pirotehnic sau prin utilizarea cainilor de serviciu. Totodata, peste 25.000 de politisti vor beneficia de acest spor majorat de la 5 la 10%", arata MAI intr-un comunicat.Prin ordin se prevede acordarea unei indemnizatii pentru paza si supraveghere de 5% din salariul de functie pentru personalul care asigura paza, escortarea si supravegherea persoanelor retinute sau arestate preventiv, pentru timpul efectiv prestat in aceste conditii."De asemenea, in anul 2018, se va aplica in continuare plata majorarii de 75% pentru orele lucrate in weekend-uri sau de sarbatori legale, mentinandu-se si toate celelalte sporuri, indemnizatii si drepturi de echipament si hrana. Astfel, venitul salarial net al personalului MAI (127.000 de angajati) nu va scadea in 2018, ci va creste cu pana la 4-5% incepand cu luna ianuarie 2018, pentru angajatii care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii de munca", mai precizeaza MAI.La inceputul lunii august 2017, Guvernul a anuntat crestea salariilor in MAI cu 10-15%.Marimea concreta a procentului sporului pentru risc si solicitare neuropsihica pentru fiecare categorie de personal se stabileste anual in limita fondurilor bugetare. In acest an, valoarea sporului va fi cuprinsa intre 5% si 20% in functie de conditiile de desfasurare a activitatii.De la inceputul acestui an, pentru aproximativ 8.000 de politisti a incetat aplicarea unei majorari salariale care a functionat, conform legii, numai pentru 6 luni din anul 2017, a mai precizat MAI.Citeste si:Liderul sindical al politistilor: Puteti muri linistiti pe strada!Politistii vor primi mai multi bani incepand cu 1 februarie. Ce sporuri vor fi majorate ...citeste mai departe despre " Politistii primesc de azi mai multi bani. A fost majorat sporul pentru risc si suprasolicitare " pe Ziare.com