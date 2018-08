Placuta antiPSD: Politistii propun clasarea dosarului si fac ancheta la Directia Rutiera. Cronologia unui caz de-a dreptul ciudat

Propunerea de clasare a anchetei, facuta de politisti, urmeaza sa fie inaintata Parchetului Judecatoriei Sectorului 3, potrivit procedurii."In ceea ce priveste dosarul penal instrumentat in prezent, in cursul zilei de astazi, Brigada de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti va propune unitatii de parchet competente solutia de clasare a cauzei", se arata in comunicatul Politiei."In conformitate cu ultimele precizari primite pe canalele de cooperare politieneasca internationala, Politia Romana va preda autoritatilor suedeze numerele de inmatriculare personalizate, cu continut obscen, ridicate la data de 31 iulie 2018, intrucat acestea au fost retrase de catre emitent. Cu respectivul autoturism se poate circula numai cu utilizarea numerelor de inmatriculare permanente", mai precizeaza in comunicatul Politiei.Razvan Stefanescu ar urma sa isi primeasca permisul de conducere, dupa clasarea cazului de catre procuror.Si, totusi, de ce i s-au ridicat placutele si carnetul lui Razvan Stefanescu?Interesant este ca in comunicat nu este oferit niciun motiv pentru propunerea de clasare a cazului, asa cum pana in acest moment, la aproape o saptamana distanta de la oprirea de catre politie a lui Razvan Stefanescu, nu a fost oferit un motiv valabil si oficial pentru care i s-au ridicat placutele si carnetul de conducere, pentru care a fost chemat in mod repetat si audiat la Politie, prima data inclusiv cu copilul sau.Singurul motiv invocat pana acum de reprezentantii Politiei, e drept, intr-o conferinta de presa, acesta nefiind pana acum consemnat intr-un document oficial, incalcarea prevederilor Conventiei de la Viena, pare ca nu mai este valabil nici macar la nivel declarativ si ca a fost demarata o investigatie pe acest subiect."Referitor la modul eronat in care Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a realizat argumentarea juridica privind aplicabilitatea, in acest caz, a Conventiei de la Viena, din anul 1968, inspectorul general al Politiei Romane a dispus deja declansarea unor verificari, la finalul carora vor fi luate masurile legale care se impun si vor fi aduse, de indata, ...citeste mai departe despre " Placuta antiPSD: Politistii propun clasarea dosarului si fac ancheta la Directia Rutiera. Cronologia unui caz de-a dreptul ciudat " pe Ziare.com