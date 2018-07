Politistii ii scriu lui Iohannis: O forta ca Politia Rutiera devine un bibelou inutil. Numarul accidentelor va creste alarmant

Politistii cer presedintelui sa nu promulge legea pe care o considera un "pariu cu viata cetatenilor" si ii solicita sa atace la Curtea Constitutionala prevederile acesteia."Dorim, din nou, sa tragem un semnal de alarma prin care atentionam ca numarul accidentelor rutiere, avand cauza viteza excesiva, va creste alarmant dupa intrarea in vigoare a acestei legi (vor muri peste 2.000 de oameni in anul 2019)!!!Domnule presedinte, va rugam sa nu promulgati aceasta lege sau sa atacati acest pariu cu viata cetatenilor la Curtea Constitutionala, intrucat consideram ca nu respecta unul dintre cele mai importante principii ale Constitutiei, art. 22, alin. (1) 'Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanei sunt garantate!'", se arata in documentul Grupului Politistilor Rutieri.Potrivit acestora, in spatele acestei propuneri de modificare legislativa nu exista niciun studiu si niciun stat din Uniunea Europeana nu are astfel de restrictii.In plus, politistii sustin ca modificarile aduse Codului Rutier "nu fac decat sa puna in pericol viata cetatenilor acestei tari prin nerespectarea limitelor de viteza in lipsa unui control din partea puterii statului".Politia Rutiera devine un bibelou inutilPotrivit art. 2 din OUG 195/2002, "Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre Politia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale in cazul in care constata incalcari ale acestora, iar impunerea modificarilor adoptate nu face decat sa parafeze o Politie Rutiera total ineficienta in depistarea celor care produc accidente rutiere.Aceasta lege nu face decat sa puna o forta, cum este Politia Rutiera, ce trebuie sa asigure siguranta cetateanului (1.951 de morti in anul 2017 din accidente), intr-un bibelou inutil in prezenta caruia se va respecta legea, iar in absenta anuntata se va merge dupa bunul plac", mai spun politistii.Acestia atrag atentia ca, "in conditiile intrarii in vigoare a acestei legi, Politia Rutiera va fi in imposibilitatea de a-si executa misiunile si de a controla r ...citeste mai departe despre " Politistii ii scriu lui Iohannis: O forta ca Politia Rutiera devine un bibelou inutil. Numarul accidentelor va creste alarmant " pe Ziare.com