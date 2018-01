Politistii se plang ca sunt pusi sa dea bani sa-si mobileze birourile si sa repare masinile de serviciu

La avizierul Politiei din Slatina a fost postat pana nu demult un afis prin intermediul caruia politistilor li se cerea sa contribuie cu cate 2 lei pentru asigurarea serviciilor de curatenie. Acesti bani ar fi urmat sa fie stransi de sefii de birouri. Afisul a disparut, dar mai multi oameni ai legii au declarat pentru Digi 24 ca nu a fost prima oara cand li s-au cerut bani la serviciu.Purtatorul de cuvant al Politiei Olt, Iulian Nicolae a precizat ca la Slatina se desfasoara o ancheta interna pentru a afla cine a pus afisul."In functie de rezultatul cercetarilor, vom reveni cu informatii suplimentare", a spus Iulian Nicolae. Acesta nu a comentat in niciun fel problema subfinantarii Politiei.Nu doar la Slatina sunt politisti care se plang ca trebuie sa subventioneze functionarea institutiei in care lucreaza. Un agent de la politia din Neamt a declarat ca el si colegii lui au pus cate 120 lei pentru a-si amenaja biroul si a-l mobila. Au cumparat pana si faianta."Daca un politist ar vrea sa-si ia din biroul in care lucreaza cam tot ce ii apartine, ar ramane acel birou gol. Chiar si mobilier, calculatoare si imprimante (am cumparat - n.red.) ", sustine Ioan Canarau, agent de politie din Neamt.La fel se intampla si la Mehedinti, unde un politist sustine ca atat el cat si colegii lui au lasat la serviciu chiar si cate 100 de lei pe luna pentru acoperirea unor cheltuieli de functionare a institutiei."Am fost nevoit aproape in fiecare luna sa suport anumite cheltuieli din banii mei. De la rulmenti, bucsi, placute de frana si alte lucruri pana la a spala masina saptamanal din banii nostri. Noi asiguram cele necesare traiului de zi cu zi la postul de politie. Noi cumparam perdele si covoare", a declarat pentru Digi 24 agentul Sebastian Pavelescu de la IPJ Mehedinti.Conducerile Inspectoratelor de Politie din Neamt si Mehedinti sustin ca nu au obligat niciodata pe nimeni la asemenea cheltuieli.Liderii sindicali din politie sunt insa de alta parere."Am trimis o adresa catre DGPI in care am cerut sa identifice unitatile de politie in care sefii acestora isi obliga subalternii sa duca bani de acasa", a informat presedintele Sindicatului Europol, Cosmin ...citeste mai departe despre " Politistii se plang ca sunt pusi sa dea bani sa-si mobileze birourile si sa repare masinile de serviciu " pe Ziare.com