Politistii si angajatii din penitenciare ies in strada. In fata ministrilor de Interne si Justitie din UE, cer conditii mai bune de lucru: Daca se poate pentru detinuti, sa se poata si pentru noi!

Sunt asteptate in jur de 1.000 de persoane. Iar vineri vor fi de la prima ora in fata Parlamentului. Actiunile se suprapun cu Reuniunea Informala a Consiliului JAI (Justitie si Afaceri Interne), la nivel de ministri, care are loc la Bucuresti pe 7 si 8 februarie 2019.Liderii sindicatelor vor incerca sa stea de vorba si cu oficialii europeni. Ei transmit ca, in cazul in care guvernantii nu vor raspunde pozitiv solicitarilor, actiunile de protest vor continua pe termen nelimitat.Citeste si: Incepe reuniunea JAI la Bucuresti. Iata oaspetii de seama, programul evenimentelor si protestelor"Avem dotari din anii '70"Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, a explicat pentru Ziare.com de ce sindicalistii vor picheta sediile Parlamentului, al Ministerului Justitiei si al Ministerului Afacerilor Interne."In primul rand, vrem conditii mai bune si dotari la nivelul anului in care traim. Pentru ca inca mai lucram cu dotari din anii '70. Cerem standarde pentru conditiile de lucru, aplicabile pentru mediul penitenciar, si un plan de investitii care sa elimine conditiile improprii de lucru. Daca se poate pentru detinuti, trebuie sa se poata si pentru personalul din penitenciar", explica Dumitrascu."Ne-au inghetat salariile"O alta solicitare vizeaza salarizarea. Teoretic, lucratorii din penitenciare sunt remunerati in baza Legii salarizarii, votata in Parlament si care este in vigoare."Dupa ce Legea asta a fost votata, pentru noi, lucratorii din penitenciare, a tot fost inghetata. Adica in ultimii ani, noi nu am primit nicio majorare. Ce s-a intamplat a fost ca la fiecare sfarsit de an s-a dat cate o ordonanta de urgenta, iar salariile noastre au fost inghetate", acuza liderul sindical.O alta problema este cea a reducerii pensiilor persoanelor care lucreaza in sistemul de aparare si ordine publica cu aproximativ 30%. Aceasta masura s-a facut in septembrie 2017, tot printr-o ordonanta de urgenta."Cerem eliminarea acestei masuri. Ordonanta elimina drepturi obtinute special pentru pensionari. Este vorba de persoane care au ramas in sistem intreaga cariera", precizeaza Dumitrascu."Dancila a intrerupt orice dia ...citeste mai departe despre " Politistii si angajatii din penitenciare ies in strada. In fata ministrilor de Interne si Justitie din UE, cer conditii mai bune de lucru: Daca se poate pentru detinuti, sa se poata si pentru noi! " pe Ziare.com