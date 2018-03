Politistii sunt complet nemultumiti ca nu au primit nimic prin Legea Salarizarii si ameninta cu un miting de 15.000 de oameni la Guvern: In Parlament, a fost o bataie de joc!

Politistii sustin ca, in urma noii Legi a Salarizarii, ei nu au primit niciun ban si cer sa li se aplice salariul de baza prevazut in grila din Legea 153/2017, dupa cum a declarat Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, pentru Ziare.com."Revendicarea de baza este respectarea legii, adica Legea 153 din 2017, Legea Salarizarii. Le-am solicitat sa ne aplice salariul de baza prevazut in grila din Legea 153/2017, este singura lege care gestioneaza sistemul de salarizare. Ei ne tin pe noi intr-o criza din decembrie 2009, ceea ce inseamna ca pierdem jumatate din valoarea nominala a salariului de baza.La politie nu s-a rezolvat nimic prin noua Lege a Salarizarii, suntem pe salariul de baza din 2009. Practic, suntem Cenusareasa sistemului public. Daca la invatamant acum au dat 20%, am cerut si noi 20% si au refuzat. Noi suntem, juridic vorbind, la salariul de baza pe decembrie 2009, politistii, jandarmii, pompierii si personalul auxiliar.Daca privim asa in profunzime, o sa observam ca 90-95% din angajatii MAI, personal contractual, politisti, jandarmi, pompieri, care sunt la nivel de muncitori necalificati, platiti la baza, adica la 1.900 de lei", ne-a declarat Coarna.Acesta a precizat ca prin noua Lege a Salarizarii politistii nu au primit nimic in plus la salariu, din cauza transferului contributiilor de la angajator la angajat."Absolut nimic. Au neutralizat cresterile prin transferul de contributie. Au dat 25%, au luat 25%. La politie nu s-a primit absolut nimic", a spus el.Ce alte revendicari au politistiiPe langa aplicarea Legii 153/2017, politistii se plang si de faptul ca de la 1 ianuarie au pierdut sporul pentru asigurarea de la domiciliu a continuitatii serviciului politienesc, celebrul deja spor de permanenta.Practic, " 8.000 de politisti au luat venituri salariale mai mici cu procente intre 20-40%. Avem o directiva europeana 88, avem o decizie a Curtii de Justitie Europeana, care spune ca momentul in care angajatul se afla la dispozitia angajatorului de la domiciliu intervenind se considera timp de lucru si trebuie sa se plateasca cu 100%, nu cu 40% cum plateau ei.Avem o reglementare europeana care trebuie sa se aplice ca este obligatorie, avem un articol in Constitutie care face aceasta jonctiu ...citeste mai departe despre " Politistii sunt complet nemultumiti ca nu au primit nimic prin Legea Salarizarii si ameninta cu un miting de 15.000 de oameni la Guvern: In Parlament, a fost o bataie de joc! " pe Ziare.com