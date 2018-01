Politistii vor primi mai multi bani incepand cu 1 februarie. Ce sporuri vor fi majorate

Dintre cei peste 28.000 de politisti care vor beneficia de majorarea sporului pentru risc si suprasolicitare neuro-psihica fac parte, spre exemplu, politistii de la actiuni speciale si politistii cu atributii pentru cercetarea la fata locului: judiciaristi, criminalisti, pirotehnisti, conductori caini.De asemenea, din acest an se acorda o indemnizatie pentru paza si supraveghere de 5% pentru politistii care asigura paza, escortarea si supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv, pe timpul efectiv prestat in astfel de conditii.Cresterile salariale generate de majorarea sporului pentru risc si suprasolicitare neuro-psihica de la 5% la 10% si acordarea indemnizatiei pentru paza si supraveghere de 5% vor intra in vigoare din luna februarie si se vor regasi in salariile din luna martie.Ministerul Afacerilor Interne spune ca aceste majorari vin pentru stimularea unor politisti care desfasoara activitati deosebite si care sunt similare cu cele de politie judiciara, iar pe masura ce vor fi incadrati mai multi politisti in sistem "se vor asigura resursele de personal necesare pentru asigurarea in bune conditii a permanentei serviciului politienesc".Conform strategiei MAI pentru reducerea deficitului de personal, in anul 2017 au intrat in sistem 6.629 de oameni - 3.477 din sursa externa (din care 3.211 agenti/subofiteri in primavara anului 2017), 1.080 agenti/subofiteri reprezentand promotia scolilor din luna iulie, 565 ofiteri din Academia de Politie, respectiv 1.507 agenti/subofiteri, reprezentand promotia scolilor de agenti si subofiteri din luna decembrie, iar in anul 2018 vor intra in sistem peste 7.000 de oameni - 1.800 din sursa externa in luna mai, 700 ofiteri Academia de Politie promotia iunie 2018, 2.438 agenti/subofiteri scoli promotia iulie 2018, 2.880 agenti/subofiteri scoli promotia noiembrie 2018.De asemenea, la nivelul conducerii MAI s-a reevaluat modul de acordare a sporului pentru lucrari de exceptie si misiuni speciale, ocazie cu care 50 de indicatori reprezentand 50% din salariul de baza conform legii, destinati conducerii ministerului, au fost redistribuiti catre angajati cu functii de executie din zona operativ ...citeste mai departe despre " Politistii vor primi mai multi bani incepand cu 1 februarie. Ce sporuri vor fi majorate " pe Ziare.com