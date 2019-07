Garda Nationala de Mediu a transmis, joi, ca in urma unei sesizari telefonice referitoare la poluarea cu motorina a apei Marii Negre, in zona Siloz din Portul Constanta, o echipa de comisari din cadrul Comisariatului Judetean Constanta s-a deplasat acolo pentru a verifica aspectele sesizate."In timpul controlului, s-a constatat ca pe drumul de acces in Portul Constanta, spre siloz (Poarta 3), existau urme ale unei pierderi de produs petrolier, atat pe marginea carosabilului, cat si pe trotuarul din dreptul depozitului de carburanti apartinand unui societati comerciale.De asemenea, au fost constatate urme de produs petrolier in caminul pluvial din apropierea portii de acces a societatii. In incinta depozitului, pe pavimentul betonat din dreptul gurilor de incarcare a rezervoarelor, erau prezente urme de combustibil, cu extindere spre poarta de acces", au precizat reprezentantii Garzii Nationale de Mediu.Specialistii au verificat traseul retelei pluviale pana la descarcarea in apa marii din dana 17 si nu au constatat urme de produs petrolier sau irizatii pe luciul apei.Reprezentantii societatii au actionat pentru neutralizarea pierderilor prin aplicare de nisip si produs absorbant biodegradabil, a precizat sursa citata.Verificarile in teren au fost facute in prezenta reprezentantilor compartimentului "Protectia Mediului" din cadrul CN - Administratia Porturilor Maritime Constanta.In urma cercetarilor, comisarii Garzii de Mediu au amendat societatea respectiva cu suma de 7.500 de lei. ...citeste mai departe despre " Poluare cu motorina in Portul Constanta " pe Ziare.com