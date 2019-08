Poluarea din Bucuresti e la cote alarmante: Respiram un aer extrem de toxic mai mult de doua luni pe an

Potrivit Comisiei Europene, in 2016, in Bucuresti, valorile-limita zilnice au fost depasite pentru o perioada de 38 de zile. Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane in cazul poluarii cu PM10 e de 50ug/mc, cu conditia sa nu se depaseasca mai mult de 30 de zile intr-un an calendaristic.Cum in Romania autoritatile nu publica date privind poluarea, cam acestea au fost cifrele la care ne-am raportat in ultimii ani. Pana acum, insa, cand Gabriela Firea a anuntat instituirea unei taxe auto in Bucuresti, pentru a reduce nivelul poluarii.Puteti citi aici ce taxe propune Gabriela Firea pentru BucurestiFirea a adus in conferinta numerosi directori de agentii ale Primariei, imbracati toti in tricouri albe imprimate cu logoul noului program - "Oxigen pentru Bucuresti". Cand jurnalistii au inceput sa-i puna intrebari, am aflat insa ca nu stie clar nici care e acum nivelul poluarii si nici nu a fost facut vreun studiu de fezabilitate pentru a afla cu cat va scadea poluarea dupa instituirea taxei.Firea a repetat de numeroase ori pe parcursul conferintei ca aceste masuri sunt imperativ necesare, avand in vedere gradul ridicat de poluare din Capitala. Jurnalistii au vrut sa afle insa cu cat este depasita cota de poluare in Bucuresti, ea nu a putut sa spuna si a pasat intrebarea directorului directiei de mediu, Simona Popa. Nici aceasta insa nu a putut da cifre exacte si cand jurnalistii au insistat cu intrebarile s-a aratat vizibil enervata: "Nu avem aceste informatii, Agentia pentru Protectia Mediului le are".Cum situatia devenea tensionata intre director si jurnalisti, Firea a rugat-o sa sune ea la Agentia pentru Protectia Mediului sa afle.Astfel am aflat ca in 2018 s-au inregistrat depasiri ale valorilor-limita zilnice la statiile de trafic Mihai Bravu si Militari, cu o crestere importanta la statia Mihai Bravu, unde in 2018 valorile au fost depasite 70 de zile, fata de 2017 cand aerul a fost toxic de respirat 57 de zile.De la Agentia pentru Protectia Mediului s-a aflat si ingrijoratoarea valoare maxima atinsa. Nivelul a fost inregistrat la 1 februarie 2018 si a fost de 93 ug/mc.Citeste si:Si poluati, si cu banii luati: A inceput procesul la CJUE pentru aerul din Bucuresti. Ce masuri a luat Firea ca sa nu platim amenzi uriase?Aerul din Buc ...citeste mai departe despre " Poluarea din Bucuresti e la cote alarmante: Respiram un aer extrem de toxic mai mult de doua luni pe an " pe Ziare.com