Pompierii inca intervin la depozitul de cauciucuri din Galati. Paguba este de 400.000 de euro (Video)

Luni dimineata, un echipaj de la ISU Galati se afla inca la locul incendiului pentru ca mai sunt focare izolate care se pot reaprinde. Pagubele in urma incendiului sunt de peste 400.000 de euro.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, incendiul a fost anuntat in jurul orei 13.30. Initial s-a stiut ca flacarile au cuprins un teren cu vegetatie uscata din Zona Libera Galati, dar la fata locului echipajele de pomieri au descoperit ca focul a ajuns si la un depozit de cauciucuri. Interventia a fost dificila din cauza fumului gros.Pompierii care au ajuns la locul incendiului au incercuit zona si au declansat operatiunile de stingere de la depozitul deasupra caruia se ridica foarte mult fum.Zeci de pompieri au fost mobilizati pentru stingerea incendiului care risca sa se extinda si la societatile comerciale din jur, societati care lucreaza cu gaz petrol lichefiat si cu produse petroliere. Avand in vedere pericolul major, fortele s-au concentrat pe izolarea si localizarea incendiului si apoi pe stingere. Misiunea a fost una extrem de dificila. Cauciucurile care ardeau aveau circa doi metri si cantareau pana la doua tone.In afara masinilor de interventie, in zona a actionat si un buldoexcavator cu care au fost mutate anvelopele ce nu fusesera cuprinse de foc intr-o zona sigura. Circa 100 de cauciucuri au fost salvate, dar alte 100-150 au ars.Valoarea pagubelor a fost estimata la peste 400.000 de euro.Si la aceasta ora, un echipaj de pompieri se afla la locul incendiului pentru ca mai sunt focare izolate.Politia Galati incearca sa gaseasca persoana care a dat foc vegetatiei uscate.