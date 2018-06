Profit.ro noteaza ca pe acele monitoare apareau sintagmele "Ei vor sa puna mana pe noi" si "Romania Libera in pericol", alaturi de imaginea li si imagini cu Victor Ponta alaturi de alte persoane.La randul sau, reprezentantii centrului sustin ca respectivele monitoare se inchiriaza si ca nu pot controla informatiile afisate."Prin intampinarea facuta, USC a aratat ca acele monitoare se inchiriaza pentru mesaje publicitare sau de informare catre terti si nu are niciun control asupra informatiilor afisate, lucru stipulat si in contractul de inchiriere, unde se mentioneaza clar ca responsabilitatea pentru acuratetea sau continutul mesajelor afisate apartine exclusiv beneficiarului (celui care inchiriaza spatiul media) . Astfel, in perioada in care au rulat, acele filmulete au fost emise dupa semnarea unui contract intre USC, ca si prestator, si Theta Proficiency SRL, in calitate de beneficiar", au transmis acestia.Victor Ponta nu a oferit deocamdata un punct de vedere.Unirea Shopping Center este controlata de The Nova Group Investments Romania - 74,2% si SIF Muntenia - 10%. Principalul actionar al The Nova Group Investments Romania este The Nova Group Investments BV (Olanda) - 99,98%, condusa de Bogdan Alexander Adamescu, fiul fostului om de afaceri Dan Grigore Adamescu, actionarul majoritar indirect al Astra Asigurari. ...citeste mai departe despre " Ponta a dat in judecata Unirea Shopping Center si cere daune de 60.000 de euro " pe Ziare.com