Popularii europeni cer o noua Rezolutie privind derapajele Guvernului Dancila, inainte de alegeri

Anuntul a fost facut de europarlamentarul roman Cristian Preda, membru al PPE, pe contul de Facebook Dezbaterea si votul vor avea loc in cadrul ultimei sesiuni din actuala legislatura, care va avea loc la Strasbourg intre 15 si 18 aprilie, mai spune aceasta.Niciun grup parlamentar european nu s-a opus si e putin probabil sa o faca, de vreme ce chiar Frans Timmermans, candidatul socialistilor pentru presedintia CE, a criticat sever derapajale de la Bucuresti, unde la guvernare este un partid din propria sa familie politica.Perceptia asupra regimului politic de la Bucuresti s-a degradat constant in ultimele luni, in contextul intentiilor Guvernului PSD/ALDE de a modifica prin ordonante Legile justitiei, precum si al campaniei de denigrare si lobby, prin care puterea politica a incercat sa o impiedice pe Laura Codruta Kovesi sa ajunga procuror-sef european.Atat Comisia Europeana, cat si Parlamentul European au avut pozitii publice transante, prin care au solicitat direct Guvernului condus de Viorica Dancila sa inceteze actiunile contra statului de drept. Raspunsurile autoritatilor romane nu au fost insa satisfacatoare nici in chestiunea OUG pe justitie si nici in ceea ce priveste atitudinea fata de "cazul" Kovesi.Situatia din Romania l-a determinat pe liderul Grupului Popularilor Europeni, care este si candidatul PPE la presedintia Comisiei Europene, sa propuna un nou mecanism de sanctiune a tarilor care se abat de la normele statului de drept.Astfel, Manfred Weber a propus un mecanism nou si independent politic - pe care l-a explicat intr-un interviu acordat Ziare.com - cu sanctiuni serioase - taierea fondurilor europene e una dintre ele- atunci cand un guvern national indeparteaza tara de la drumul democratic.La mijlocul lunii noiembrie, Parlamentul European a adoptat, la capatul unui an in care autoritatile de la Bucuresti au primit mai multe avertismente internationale sa opreasca modificarile aduse legislatiei din Justitie, o rezolutie extrem de critica privind respectarea statului de drept in Romania.Votul a fost covarsitor pentru adoptare. 473 de eurodeputati au votat pentru, 151 impotriva si au fost si 40 de abtineri.