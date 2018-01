Portalul instantelor: Fiscul cere poprirea conturilor lui Mihai Gidea, pentru a recupera banii din dosarul lui Voiculescu

Dan Voiculescu a trecut in declaratia sa de avere din 2010 un imprumut in nume personal acordat moderatorului Mihai Gidea. Valoarea imprumutului: 785.000 de lei. Potrivit ultimei declaratii de avere depuse de politician, din 2012, Gidea a platit o parte din imprumut, si mai avea de plata, in iulie 2012, suma de 695.000 de lei. Pe 8 august 2014, Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare in dosarul ICA.Nu este clar ce suma de bani mai are sa ii returneze Mihai Gidea lui Dan Voiculescu. Tocmai acest lucru trebuie clarificat de instanta de judecata si de aceea ANAF a deschis pe 13 decembrie 2017 o procedura la Judecatoria Sectorului 3. Termenul de judecata este 29 ianuarie 2018.Fiscul cere ca acesti bani sa intre in contul statului avand in vedere ca nu a fost recuperat in totalitate prejudiciul din dosarul in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, in 2014, si la plata a peste 60 de milioane de euro.Cazul Daniel ConstantinIntr-un caz similar, Judecatoria Buftea a admis solicitarea ANAF de poprire a conturilor deputatului Daniel Constantin, pentru a recupera o parte din prejudiciul din dosarul in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru prejudicierea ICA. In perioada 2007-2008, Constantin a imprumutat de la Voiculescu suma de 295.000 de euro. Cazul nu este solutionat si intreg dosarul s-a mutat la Tribunalul Ilfov, urmatorul termen este 31 ianuarie 2018.Decizia nu este definitiva si a fost data dupa ce pronuntarea a fost amanata de mai multe ori "Respinge exceptia dreptului material la actiune invocata de debitor prin intampinare, ca neintemeiata. Admite cererea formulata de creditoarea Agentia Nationala de Administrare Fiscala in contradictoriu cu debitorul Voiculescu Dan si tertul poprit Constantin Daniel.Mentine poprirea infiintata de creditoare prin adresa de infiintare a popririi nr. MBR_DEC - 0001471-2016/12.12.2016 asupra disponibilitatilor banesti datorate de tertul poprit Constantin Daniel, debitorului Voiculescu Dan. Cu drept de apel in termen de 5 zile de la comunicare, cererea de apel urmand a se depune la Judecatoria Buftea. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 05.07.2017. Document: Hotarare 4303/2017 05.07.2017", este minuta Judecatoriei B ...citeste mai departe despre " Portalul instantelor: Fiscul cere poprirea conturilor lui Mihai Gidea, pentru a recupera banii din dosarul lui Voiculescu " pe Ziare.com