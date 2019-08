"Rezolutia pentru autorizarea Fortelor Aeriene sa suporte costurile ce reies din contractul cu Romania pentru vanzarea a 5 avioane F-16.Pentru a nu afecta capacitatea operationala a Fortelor Aeriene Portugheze, cheltuielile necesare pentru a finaliza tranzactia, estimate la 130 de milioane de euro, vor fi acoperite in totalitate din veniturile rezultate din contractul cu Romania, fapt ce va duce si la intarirea cooperarii dintre cele doua tari in ceea ce priveste impartirea costurilor, abilitatile tehnice si cresterea capacitatii operationale a Fortelor Aeriene Portugheze", este textul aprobat de Guvernul portughez.Parlamentul Romaniei a aprobat, inainte de vacanta de vara, achizitionarea celor 5 aeronave.Ministrul Apararii, Gabriel Les, anunta, pe 3 iulie anul acesta, ca ele vor avea aceeasi configuratie ca si celelalte 12 aeronave achizitionate tot de la portughezi.Les nu a spus atunci niciun cost, insa de aprobarea Parlamentului este nevoie pentru achizitiile care depasesc 100 de milioane de euro.Pentru celelalte 12 avioane F-16, fara pachetul de bunuri si servicii complementare de la guvernul Statelor Unite ale Americii, Romania a platit Portugaliei in jur de 180 de milioane de euro.Cele cinci avioane suplimentare vor intra in efectivul Escadrilei 53, de la Baza 86 Aeriana Borcea, cea care le opereaza si pe primele 12.Din vara acestui an, avioanele F-16 sunt certificate pentru a efectua Serviciul de Lupta - Politie Aeriana sub comanda NATO. ...citeste mai departe despre " Portugalia aproba vanzarea a inca 5 avioane F-16 Romaniei pentru 130 de milioane de euro " pe Ziare.com