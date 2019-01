Posibile efecte devastatoare ale deciziei CCR privind protocoalele cu SRI: ce se intampla cu criminalii, interlopii, traficantii de droguri?

Studenta japoneza Yurika Masuno a fost violata si ucisa pe 7 august 2012 intr-o padure de langa aeroportul Otopeni. Un scandal care a avut ecouri internationale. Criminalul, Nicolae Vlad, a fost prins cu ajutorul SRI. In 2013, barbatul a fost gasit vinovat ca le-a ucis pe studenta japoneza si alte doua femei, precum si ca a violat alte sapte persoane. Sentinta: inchisoare pe viata. Va putea Nicolae Vlad sa faca o cerere de revizuire a sentintei?Ce se intampla cu sentintele definitive date de justitie in cazurile in care probele au fost obtinute in baza protocoalelor de colaborare dintre SRI si Parchetul General, dupa ce CCR a admis sesizarea formulata de fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, si a decis ca aceste protocoale sunt neconstitutionale?Chiar daca decizia CCR se aplica pentru viitor si aparent nu ar putea influenta cazurile in care s-au dat sentinte definitive, liderii PSD au cerut sa se adopte un act normativ, chiar si o ordonanta de urgenta, pentru ca deciziile definitive in astfel de cazuri sa poata fi revizuite.In ce priveste dosarele aflate pe rolul instantelor sau al parchetelor, Curtea Constitutionala a precizat ca, in cazul acestora, Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti, precum si Ministerul Public, vor verifica in ce masura s-a produs o incalcare a dispozitiilor si vor dispune masurile legale corespunzatoare.Citeste si: Codrin Stefanescu lauda decizia CCR in cazul protocoalelor si cere ordonanta de urgenta pentru condamnatii definitivRevizuirea, tot la CCRO noua mana de ajutor ar putea sa vina tot de la CCR, care are pe masa, spre analiza, o propunere legislativa initiata de liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, si de deputatul PSD, Mircea Draghici.Daca CCR va decide ca este constitutionala, legea va da posibilitatea revizuirii sentintelor in dosarele in care au fost folosite probe obtinute in urma protocoalelor secrete. CCR trebuia sa decida miercuri in acest caz, dar a amanat pronuntarea pentru 30 ianuarie.Iata aici detalii despre lege: Dragnea si Tariceanu au depus un proiect de lege care i-ar scapa de dosare si condamnari. Ar putea fi si despagubiti de stat...citeste mai departe despre " Posibile efecte devastatoare ale deciziei CCR privind protocoalele cu SRI: ce se intampla cu criminalii, interlopii, traficantii de droguri? " pe Ziare.com