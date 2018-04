Acesta este al cincilea director in ultimele 12 luni si il inlocuieste pe Ovidiu Sacara."In decursul zilei de astazi, 2 aprilie a.c., a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S. A. in care s-a hotarat numirea ca director general provizoriu a domnului Costin Tudor. Aceasta decizie a fost luata prin votul unanim al membrilor Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A.", se arata in informarea ministerului de resort.Pana la acest moment, Ovidiu Ioan Secara, director general adjunct la Posta Romana, a detinut sefia companiei, dupa demisia Elenei Petrascu din functia de director general, anuntata in data de 15 februarie 2018.Posta Romana, companie nationala infiintata conform Legii 31/1990, si nu o institutie publica, este detinuta de statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala (MCSI), in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea (FP) in proportie de 25%.Compania detine cea mai mare retea de distributie la nivel national, insemnand peste 80% din totalul subunitatilor postale care opereaza, in prezent, in Romania.La ora actuala, peste 19 milioane de locuitori beneficiaza de serviciile Postei Romane si peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reteaua postala proprie.Citeste si:Guvernul a aprobat un plan de redresare a Postei Romane: Ce masuri vor fi luate in urmatorii 5 aniTrei directori de la Posta Romana au fost dati afara din cauza datoriilor companiei ...citeste mai departe despre " Posta Romana are un nou director, al cincilea in ultimul an " pe Ziare.com