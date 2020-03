Posta Romana isi reduce programul, incepand de marti

Totodata, incepand de sambata, 21 martie, activitatea tuturor oficiilor postale se va suspenda in perioada weekend-ului, pana in data de 1 aprilie, cu posibilitate de prelungire a acestei masuri, in functie de situatie, a anuntat luni compania Posta Romana."Compania Nationala Posta Romana, in colaborare cu autoritatile competente in domeniul situatiilor de urgenta, va implementa un pachet de masuri de prevenire a raspandirii Covid-19, necesar protectiei clientilor si salariatilor in contextul epidemiologic actual", a informai luni compania.Posta va reanaliza periodic masurile si termenele impuse, in functie de evolutia situatiei Covid-19."Pentru a scurta timpul de asteptare la ghiseele postale, compania recomanda tuturor clientilor accesarea serviciului online MyAWB, disponibil pe website-ul Postei Romane, care le va permite completarea rapida a formularelor necesare, prin mijloace electronice (telefon, tableta, laptop etc).In acest fel, clientii se pot prezenta la ghiseele postale cu formularele precompletate anterior pe care le pot accesa de la adresa www.posta-romana.ro, sectiunea 'Completeaza formulare', de unde pot imprima si confirmari de primire si mandate postale. Mai mult, Posta Romana face apel la clienti sa foloseasca metoda de plata cu cardul bancar, de cate ori au posibilitatea, in oficiile postale dotate cu POS-uri pentru a evita manevrarea bancnotelor", a informat compania.Totodata, pentru a evita aglomerarea subunitatilor postale, in incinta acestora se va permite accesul concomitent al unui numar limitat de persoane."Astfel, recomandam ca in interiorul unei subunitatii postale sa nu se afle mai mult de doua persoane la ghiseu, in timp ce restul clientilor vor fi rugati sa astepte in afara oficiului postal. De asemenea, potrivit masurilor de prevenire si limitare a eventualei raspandiri a virusului Covid-19 transmise de catre Ministerul Sanatatii, distanta dintre persoane trebuie limitata la 2 metri", spun reprezentantii companiei de stat.Tot in sensul prevenirii raspandirii Covid-19, clientii vor fi rugati sa foloseasca instrumente de scris proprii pentru semnarea documentelor. Daca exista cazuri in care clientii nu dispun de asa ceva, li se vor pune la dispozitie de catre angajatii Postei Romane, dupa care acestea vor fi dezinfectate."Toate subunitatile postale ...citeste mai departe despre " Posta Romana isi reduce programul, incepand de marti " pe Ziare.com