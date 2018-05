Povestea directorului de spital care a primit spaga 1,2 milioane de euro. Cum se manifesta coruptia din Sanatate in Romania

Concluzia apartine procurorilor DNA care au realizat un studiu cu privire la coruptia in sistemul public de sanatate, in care au fost analizate dosare solutionate de instantele de judecata prin hotarari de condamnare definitive in perioada 2015 - 2017.Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a inceput prezentarea acestui studiu cu un caz concret. Este cel al fostului manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) "Sf. Apostol Andrei" Constanta, Danut Capatana, trimis in judecata in patru dosare de coruptie si condamnat definitiv la multi ani de inchisoare. Era vorba de o mita de 1,2 milioane de euro.Citeste si: Coruptia din Sanatate: Confesiunea unui director de spital care a fost condamnat la 13 ani de inchisoare"In anul 2016, un manager de spital judetean a fost trimis in judecata, intrucat a pretins si primit sume de bani cuprinse intre 10% si 15% din valoarea facturilor pentru buna derulare a contractelor. Astfel, managerul de spital a primit cu titlu de mita peste 1,2 milioane euro.Acelasi manager a fost trimis in judecata si in alte dosare pentru ca a pretins si primit comisioane reprezentand un procent de 18-20% din valoarea investitiilor ce urmau a fi efectuate in derularea unui contract incheiat de spital cu o firma privata sau pentru ca si-a indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu in legatura cu incheierea unor contracte incheiate de spital.In unul din aceste dosare, managerul de spital a fost condamnat definitiv la 10 ani inchisoare, iar in alt dosar a fost condamnat la 6 ani si opt luni inchisoare", a aratat Kovesi unul dintre exemplele coruptiei din sistemul public de sanatate.Potrivit studiului DNA, s-au identificat cinci domenii de manifestare a coruptiei in sistemul de sanatate din Romania: achizitii publice, servicii medicale, bugetarea unitatilor spitalicesti, accesul personalului in sistemul medical si autorizarea farmaciilor.Citeste si: Kovesi, despre coruptia din Sanatate: Mita se reflecta in calitatea si pretul serviciilor de care beneficiaza pacientiiI. Domeniul achizitiilor publiceDe regula, in acest caz, au fost pretinse procente intre 5% si 20% din valoarea facturilor. Procentul era stabilit anterior incheierii contractului de catre managerul spitalului....citeste mai departe despre " Povestea directorului de spital care a primit spaga 1,2 milioane de euro. Cum se manifesta coruptia din Sanatate in Romania " pe Ziare.com