Povestea garsonierelor roz din Blocul 63, casa de toleranta din inima Capitalei

Blocul cu numarul 63 este o insiruire lunga de imobile, lipite unul de altul. Blocul gazduieste zeci de garsoniere. Viata se deruleaza cu viteza in Blocul 63, multi studenti, pensionari, putine familii cu copii. La parter sunt cateva magazine saracacioase, iar una din iesirile din bloc da fix in intrarea la statia de metrou "Dristor 2".Timp de aproape trei ani locatari n-au banuit ca sunt vecini cu proxenetii, iar la un perete distanta de ei mai multe tinere venite la Bucuresti pentru un trai mai bun practicau cea mai veche meserie din lume.AfacereaPe Anghel Tosun, prietenii din cartier il striga Luci sau Lucian. Saptamana trecuta, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) l-au retinut pentru infractiuni foarte grave: constituirea unui grup infractional organizat, proxenetism si trafic de minori.Luci s-a nascut in Bucuresti, a terminat cu greu un liceu si a avut de-a lungul timpului mai multe probleme cu politia. Dosare de furt si talharie. Se lauda amicilor ca stie sa faca bani usor si chiar a reusit o lunga perioada. Barbatul a investit banii in inchirierea si achizitionarea mai multor garsoniere in Blocul 63.El subinchiria garsonierele unor prostituate pentru suma de 100 lei/zi. Procurorii DIICOT spun ca Anghel Tosun ar fi incercat sa se extinda, sa racoleze tinere care sa faca sa se prostitueze in garsonierele sale. Fetele ar fi stat in imobilele sale in regim hotelier.ReteauaPentru a controla totul, Anghel Tosun si-a luat doi oameni de incredere pentru a racola tinere dornice sa se vanda pe bani si o femeie care stia cum functioneaza aceasta afacere, care se ocupa de administrarea conturilor online ale prostituatelor.Luci si-a asumat partea administrativa, colecta zilnic banii, se ocupa cu curatenia in garsoniere, avea grija ca prostituatele sa dea anunturile la mica publicitate, dar si media conflictele ivite intre fete.Aproape trei ani de zile, Luci nu a fost deranjat de politisti. Nici nu a facut nimic sa atraga atentia vecinilor sau autoritatilor. Amatorii de sex platit erau destui, fetele plateau chiria la timp. A gresit in decembrie 2016, atunci cand unul din locotenentii lui, Florin Iancu, a adus o fata de 16 a