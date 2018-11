Povestea vilei mamut cu lift si majordom, pe care Dragnea a ridicat-o la malul marii

Un jurnalist l-a intrebat, joi, pe liderul PSD daca a incasat bani din chirie sau alte beneficii materiale de pe urma vilei mamut de la Mamamia. "N-am incasat nicio chirie", a spus Dragnea.Jurnalistul a insistat, rugandu-l sa precizeze daca a incasat "alt beneficiu material". "Nu am incasat nicio chirie. Nu stiu... Stiu ca acolo incepusem cam prin 1900 toamna o constructie pe care in 1900 iarna am vandut-o. Ce s-a intamplat dupa aia nu mai stiu", a inchis seful PSD subiectul.In realitate, este vorba despre o vila din localitatea Navodari, apropiata de zona Mamaia Nord, pe strada D 14 la numarul 10. Adevarul a publicat fotografii cu imobilul, care corespunde perfect cu planurile gasite in "Valiza Tel Drum".Potrivit declaratiei de avere din 2009, Liviu Dragnea a achizitionat in 2005 terenul de aproximativ 500 de metri patrati din Navodari. In declaratiile de avere din 2008 si 2009, pe teren este trecuta o casa de vacanta "in constructie".Sursa: Declaratia de avere din 2009In 2010, terenul si imobilul din Navodari dispar din declaratia de avere. La capitolul "Alte venituri", Dragnea aminteste de un contract de vanzare-cumparare, fara a da alte detalii.Sursa: Declaratia de avere din 2010Descoperirea facuta de DNAAncheta in cazul milionarului Costel Comana a dezvaluit ca acesta a cumparat in 2009 proprietatea liderului PSD. Afaceristul apare si el in fotografiile din dezvaluirile "Valizei Tel Drum". La sfarsitul lunii februarie 2015, Comana a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica.Ziare.com a dezvaluit ca, in 2009, Costel Comana a facut sase achizitii imobiliare de la Dragnea, insa, in 2016, doar doua terenuri mai erau in proprietatea familiei Comana.Citeste si: Afacerile milionarului Comana: Patru dintre imobilele cumparate de la Dragnea au fost vandute inainte sa puna DNA sechestru pe eleCelelalte patru au fost vandute de Adela Comana, fiica lui Costel Comana, in 2015, imediat dupa ce a facut succesiunea dupa tatal sau. Trei erau in Turnu Magurele (Teleorman) si imobilul din Navodari (Constanta).Citeste si: Exclusiv "Afacerile" milionarului roman care s-a sinucis in drum spre Costa Rica: Cum s-au evaporat pana in Brazilia subventii de zeci de milioane de euroPensiunea din NavodariP ...citeste mai departe despre " Povestea vilei mamut cu lift si majordom, pe care Dragnea a ridicat-o la malul marii " pe Ziare.com