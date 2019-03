Apele Romane contesta raportul Curtii de Conturi pe tema barajelor nesigure: E facut de incompetenti si induce un sentiment de panica

ANAR apreciaza, intr-un comunicat de presa remis miercuri Ziare.com, ca nu a existat in niciun moment riscul producerii unor catastrofe si prezinta situatia barajelor din tara.Potrivit legislatiei in vigoare, barajele se incadreaza in 4 categorii de importanta, astfel:A - baraj de importanta exceptionala;B - baraj de importanta deosebita;C - baraj de importanta normala;D - baraj de importanta redusa."Ministerul Apelor si Padurilor (MAP) si Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) monitorizeaza si controleaza in permanenta, prin Inspectia Bazinala a Apelor, starea barajelor, iar in urma verificarilor se stabilesc masuri si planuri de conformare si/sau se aplica sanctiuni pentru nerespectarea legislatiei din domeniul sigurantei barajelor si gospodaririi apelor.Ca urmare a controalelor, dar si a constientizarii proprietarilor, procentul barajelor neautorizate a scazut semnificativ comparativ cu 2017.Conform principiului transparentei si pentru corecta informare a opiniei publice, date din cel mai recent raport de monitorizare a barajelor din Romania au fost postate pe site-ul MAP si ANAR pe 11 decembrie 2018", transmite ANAR in comunicatul citat.Astfel, Apele Romane precizeaza ca, la nivel national, exista 181 de baraje de importanta A si B, dintre care 86 sunt detinute de ANAR, 89 de Hidroelectrica , iar alte 6 sunt detinute de alte entitati. Dintre acestea, un singur baraj este neautorizat, respectiv Bilciuresti - baraj construit in 1930, care are in desfasurare lucrari de punere in siguranta si, in prezent, nu are volum de apa.In ce priveste situatia barajelor de importanta C si D, acestea sunt, la nivel national, in numar de 2.223, dintre care 330 sunt detinute de ANAR, iar 1.672 de alte entitati.Dintre acestea, 982 sunt neautorizate, dintre care 27 sunt detinute de ANAR, majoritatea avand in desfasurare lucrari de punere in siguranta sau fiind in procedura avansata de reautorizare, potrivit sursei citate."Barajele neautorizate sunt detinute, de regula, de societati aflate in insolventa, diferite alte entitati comerciale private (societati comerciale, persoane fizice autorizate, asociatii famil ...citeste mai departe despre " Apele Romane contesta raportul Curtii de Conturi pe tema barajelor nesigure: E facut de incompetenti si induce un sentiment de panica " pe Ziare.com