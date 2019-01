Precizari despre salariile bugetarilor. Cand se acorda indemnizatia de hrana si ce valoare au voucherele de vacanta

Potrivit documentului, majorarea salariului in anul 2019 se va aplica asupra salariului de baza stabilit pentru luna ianuarie 2019, care este compus din salariul de baza aferent lunii decembrie 2018 si 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018.Exemplu de calcul:Salariu de baza decembrie 2018 - 3.000 leiSalariu de baza prevazut pentru anul 2022 - 5.000 leiDiferenta dintre salariul de baza prevazut pentru anul 2022 si salariul de baza avut in luna decembrie 2018 - 5.000-3.000=2.000 lei1/4 din diferenta=2.000 lei:1/4=500 leiSalariul de baza incepand cu luna ianuarie 2019 - 3.000+500=3.500 leiSalariul de baza majorat cu 10% - 3.500 leix1,10=3.850 leiIn ceea ce priveste indemnizatia de hrana pentru personalul bugetar, Ministerul Muncii precizeaza ca se va acorda incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2019. Cuantumul lunar al acesteia va fi de 347 lei (4.160/12 luni).Referitor la sporurile din acest an, ministerul spune ca acestea se acorda personalului care beneficia de acestea in luna decembrie 2018, cel mult la nivelul cuantumului acordat la acea data, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.In document este explicat si modul de plata a garzilor efectuate de medici in acest an. Astfel, plata lor va fi asigurata la nivelul lunii decembrie 2018 si ca atare va fi acordata in acelasi mod ca in anul 2018, daca personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.Ministerul Muncii mai precizeaza ca in anul 2019 munca suplimentara pentru angajatii platiti din fonduri publice se va compensa doar cu timp liber corespunzator.Institutiile si autoritatile publice, inclusiv cele din cadrul administratiei publice locale pot acorda si in acest an vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.Citeste si:Teodorovici: De la 1 ianuarie, toti bugetarii vor primi doua salarii minime pe an, ca indemnizatie de hranaMinisterul Muncii: Doar 4 din cele 15 curti de apel din tara aplica in mod corect Legea salarizariiMinistrul Ecaterina Andronescu spune ca sporurile se decupleaza de salarii de la 1 ianuarie 2019I.O. ...citeste mai departe despre " Precizari despre salariile bugetarilor. Cand se acorda indemnizatia de hrana si ce valoare au voucherele de vacanta " pe Ziare.com