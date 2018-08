Prefectul Capitalei a fost audiat trei ore de procurori: Am respectat legea. Fiecare raspunde pentru ce face. Nu am dat ordin sa fie ranit cineva

"Am primit o solicitare, m-am prezentat de buna-credinta ca orice cetatean. Am dat lamuririle necesare, tot ce s-a intamplat in acea zi. Am calitatea de martor, am venit fara avocat, pentru ca nu a fost cazul", a declarat Cliseru.Prefectul a repetat obsesiv ca a respectat legea cu strictete atunci cand a semnat ordinul de interventie. "Nu pot sa detaliez cand am semnat documentul", a spus aceasta.Cliseru a repetat insistent ca mai multe date poate oferi doar Parchetul General.Intrebata daca este adevarat ca semnatura sa apare pe ordin dupa ce s-au terminat evenimentele, prefectul a replicat: "Nu exista asa ceva. Eu am respectat legea. Trebuie sa aveti incredere in mine, legea a fost respectata.""Eu nu pot sa detaliez sau sa explic modul in care alte institutii au actionat, sa spunem, in acea zi, fiecare raspunde pentru el. Eu am respectat Legea adunarilor publice, ordinul respecta legislatia in vigoare", a conchis Speranta Cliseru.Speranta Cliseru nu a raspuns intrebarilor daca a discutat cu Carmen Dan in acest caz sau daca a vorbit cu ministrul inainte de a semna ordinul: "Nu pot sa va raspund". Prefectul a spus doar ca nu s-a intalnit in acea zi cu ministrul de Interne.Atunci cand jurnalistii i-au spus ca mai multe persoane au fost ranite, Cliseru a declarat ca: "Eu nu am dat ordin ca sa fie ranit cineva, stati putin". Prefectul a explicat ca nu a fost in Piata Victoriei in timpul protestului. "Nu am vazut cu ochii mei pentru ca nu eram in Piata", a sustinut Cliseru.A semnat ordinul de interventieSperanta Cliseru este cea care a dat ordinul de interventie in forta a jandarmilor la protestele din 10 august.Procurorii au anuntat marti seara ca au fost inregistrate pana acum 386 de plangeri in acest caz.Si noul sef al Jandarmeriei Romane, Catalin Sindile, s-a prezentat luni la Parchetul General, in acest caz.Conform reprezentantilor PG, Sindile a fost chemat pentru a stabili modul in care Jandarmeria va colabora cu procurorii pentru identificarea persoanelor care se fac responsabile de violentele din Piata Victoriei.Citeste detalii despre: Seful Jandarmeriei a fost chemat la Parchet. Motivul: Cum aflam cine erau jan ...citeste mai departe despre " Prefectul Capitalei a fost audiat trei ore de procurori: Am respectat legea. Fiecare raspunde pentru ce face. Nu am dat ordin sa fie ranit cineva " pe Ziare.com